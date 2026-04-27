Kenan Doğulu küle dönen evini satmaya çalışıyor!

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in yıllar önce 1 milyon 200 bin dolara satın aldığı Los Angeles'taki evleri yangında küle döndü. Yanan evde yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki profesyonel müzik stüdyosu, bazı özel ses kayıtları ve arşivler, 15 adet limitli üretim gitar gibi değerli eşyalar bulunuyordu.

Fatih Altaylı'ya konuk olan Kenan Doğulu "Kül dümdüz orayı satıp çıkmaya çalışıyorum. Yandıktan sonra aslında hayatımda biraz böyle mülkiyet hissine karşı bir soğuma durumu oldu" dedi. Altaylı ise bunun üzerine "Yangın seni komünist yaptı" diyerek güldü.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Kenan Doğulu ise "Birazcık öyle olmuş olabilir. Hem arabalar hem evler falan böyle bir sürü parça yok oldu. Bunun üzerinden bir rahatlık oldu. Çok üzülmedim mala gelsin dedikleri şey var ya... Orada olmadığımız için mutluyum" yanıtını verdi.