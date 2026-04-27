Kenan Doğulu küle dönen evini satmaya çalışıyor!

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in Los Angeles yangınında küle dönen evlerinde pek çok değerli eşyası vardı. Çift evi satmaya çalışırken Fatih Altaylı'nın Kenan Doğulu'na yorumu dikkat çekti.

Kenan Doğulu küle dönen evini satmaya çalışıyor!

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in yıllar önce 1 milyon 200 bin dolara satın aldığı Los Angeles'taki evleri yangında küle döndü. Yanan evde yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki profesyonel müzik stüdyosu, bazı özel ses kayıtları ve arşivler, 15 adet limitli üretim gitar gibi değerli eşyalar bulunuyordu.

Kenan Doğulu küle dönen evini satmaya çalışıyor! 1

Fatih Altaylı'ya konuk olan Kenan Doğulu "Kül dümdüz orayı satıp çıkmaya çalışıyorum. Yandıktan sonra aslında hayatımda biraz böyle mülkiyet hissine karşı bir soğuma durumu oldu" dedi. Altaylı ise bunun üzerine "Yangın seni komünist yaptı" diyerek güldü.

Kenan Doğulu küle dönen evini satmaya çalışıyor! 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tom Hardy’den üzen haber geldi!Tom Hardy’den üzen haber geldi!
Somer Şef'in uyuşturucu test sonucu belli olduSomer Şef'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

En Çok Okunan Haberler
Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Saldırganın manifestosu ortaya çıktı: "Ve artık bir pedofilin..."

Saldırganın manifestosu ortaya çıktı: "Ve artık bir pedofilin..."

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!

Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

En Çok Aranan Haberler

