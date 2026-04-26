Tom Hardy’den üzen karar: Kariyerine ara veriyor

Tom Hardy'nin hem sağlık sorunları hem de ailesine daha fazla vakit ayırmak istemesi nedeniyle setlere ara vereceği konuşuluyor.

Tom Hardy’den üzen karar: Kariyerine ara veriyor

Hollywood’un karizmatik yıldızlarından Tom Hardy, hayranlarını üzen bir kararla gündemde. Ünlü oyuncunun, Paramount+’ta yayınlanan suç dizisi MobLand’in ikinci sezon çekimlerini tamamladıktan sonra kariyerine uzun bir ara vermeye hazırlandığı iddia edildi.

Fiziksel olarak zorlayıcı rollerin etkisiyle yıprandığını dile getiren Hardy’nin bu kararı hayranlarını üzdü.

Tom Hardy’den üzen karar: Kariyerine ara veriyor 1

48 yaşındaki başarılı oyuncu Tom Hardy’nin, MobLand dizisinin ikinci sezon çekimlerinin tamamlanmasının ardından birkaç yıl sürebilecek bir mola planlıyor.

Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamada yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekerek, “İki diz ameliyatı geçirdim, belimde fıtık var ve siyatikle uğraşıyorum. Vücudum artık dağılmaya başladı ve bu daha iyiye gitmeyecek” sözleriyle fiziksel durumunu açıkça dile getirmişti.

Tom Hardy’den üzen karar: Kariyerine ara veriyor 2

Öte yandan bazı kaynaklar, Hardy’nin bu kararı yalnızca sağlık nedeniyle değil, ailesine daha fazla zaman ayırmak için aldığını öne sürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!
Geçtiğimiz hafta ekrana gelmedi! Karar verildiGeçtiğimiz hafta ekrana gelmedi! Karar verildi

En Çok Okunan Haberler
Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

