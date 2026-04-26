Tom Hardy’den üzen karar: Kariyerine ara veriyor

Hollywood’un karizmatik yıldızlarından Tom Hardy, hayranlarını üzen bir kararla gündemde. Ünlü oyuncunun, Paramount+’ta yayınlanan suç dizisi MobLand’in ikinci sezon çekimlerini tamamladıktan sonra kariyerine uzun bir ara vermeye hazırlandığı iddia edildi.

Fiziksel olarak zorlayıcı rollerin etkisiyle yıprandığını dile getiren Hardy’nin bu kararı hayranlarını üzdü.

48 yaşındaki başarılı oyuncu Tom Hardy’nin, MobLand dizisinin ikinci sezon çekimlerinin tamamlanmasının ardından birkaç yıl sürebilecek bir mola planlıyor.

Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamada yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekerek, “İki diz ameliyatı geçirdim, belimde fıtık var ve siyatikle uğraşıyorum. Vücudum artık dağılmaya başladı ve bu daha iyiye gitmeyecek” sözleriyle fiziksel durumunu açıkça dile getirmişti.

Öte yandan bazı kaynaklar, Hardy’nin bu kararı yalnızca sağlık nedeniyle değil, ailesine daha fazla zaman ayırmak için aldığını öne sürüyor.