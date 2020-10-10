6. Balkan Panorama Film Festivalinde geri sayım başladı

Buca Belediyesi, Balkan Panorama Film Festivalinin 6’ıncı buluşması için gün sayarken, "Sarı Şemsiye" logosuyla 15-21 Ekim 2020 tarihleri arasında Balkan ve Türk Sinemasının usta isimlerini Buca’da buluşturacak festivalin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Balkan ve Türk sinemasının usta isimlerinin yer alacağı festivalde, 100’ün üzerinde ulusal ve uluslararası film gösterimi gerçekleşecek. Buca Belediyesinin himayesinde 15-21 Ekim 2020 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşecek 6. Balkan Panorama Film Festivali için (BPFF) geri sayım başladı. Türk ve Balkan sinemasından 100’ün üzerinde filmin gösterileceği festivalin tanıtım toplantısı Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya; Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, BPFF Kurucusu ve Direktörü Sali Saliji Sallini ve BPFF Danışma Kurulu Üyesi Selahattin Yıldız katıldı. Toplantıda, festivalin tanıtım toplantısına katılamayan usta isimlerin mesajları yayınlandı. Festivalin onur konuğu Rade Erbedija, bu yılki açılış filmi Güney Rüzgarı filminin oyuncuları; Milo Bikovi, Miodrag Radonji ve yönetmeni Milo Avramovi, Danışma Kurulu Üyeleri Ediz Hun, Igor Galo ve festivalin Ulusal Uzun Metraj Jürisi Derviş Zaim’in videoları izletildi.

Neden Sarı Şemsiye?

Yarışma ödülünün özelliğine ilişkin açıklama yapan Proje Koordinatörü Sali Saliji Sallini, “Neden sarı şemsiye? Çünkü İzmir’de 2 mevsim vardır; yaz ve sonbahar. Ya güneş çıkar ya yağmur yağar. Güneşin rengi sarı, sarı şemsiye bizi yağmurdan korur ve güneşi hatırlatır. Hem İzmir hem de Buca Belediyesinin renkleriyle bütünleşen bir sembol” dedi.

Sallini ayrıca, “Nazar değmezse birkaç yıl sonra Buca ve İzmir Balkanların sinema merkezi olacaktır” ifadelerini kullandı.

"Sanat dolu kent için mücadele vereceğiz"

Toplantıda konuşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç da, Buca’yı kültür ve sanat anlamında öncü bir kent yapmayı hedeflediklerini belirterek, “Sanat, yaşanan acıların, mutlulukların dışavurumudur. Balkan coğrafyası acılarla yoğrulmuş; ancak mutlulukların yaşandığı bir coğrafya. Bu coğrafyadan dünya çapında sanatçılar çıkması çok doğal. Bu festivalle de kültürlerin karşılıklı birbiriyle tanışmasını, Balkanlar’daki vatandaşlarımızın kültürünün İzmir’de vatandaşlarımız tarafından sinemayla tanınmasını arzuluyoruz. Biz göreve geldiğimiz günden beri sanatın kent için olmazsa olmaz olduğuna inandık. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalmış bir milletin can damarlarından biri kopmuş demektir’ sözüyle kurulmuş bir devletten bahsediyoruz. Böylesi bir devlette de sanatın çok daha iyi yerlerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Yılda 1 defa 1 festival değil de, bu etkinlikleri çoğaltarak gelecek nesillerin sanata doyabileceği bir kent haline geleceğimizi umut ediyoruz. Sanat dolu kent haline gelmek için mücadele vereceğiz” şeklinde konuştu.