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6 depremzede daha İstanbul’a getirildi

07.02.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve bölgedeki birçok ili vuran depremin ardından 6 depremzede daha İstanbul’a getirildi. Sabiha Gökçen Havalimanına inen uçaktaki yaralılar tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldılar.

6 depremzede daha İstanbul’a getirildi

Türkiye’yi sarsan depremin ardından yaralılar tedavi amaçlı İstanbul’daki hastanelere kaldırıldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına inen uçaktaki 6 yaralı vatandaş ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

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deprem

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