6 eksik var! İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Süper Lig'e harika bir başlangıç yapan Beşiktaş'ın başı sakatlıklarla dertte... Üst üste sakatlıklar yaşayan siyah beyazlıların Adana Demirspor maçı öncesi Sergen Yalçın ilk 11'de kime görev vereceği merak konusu.

Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş'ın sakatlıkları sürüyor. Antalya maçında sakatlanan Necip ile Mehmet Topal da bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak. Savunma oyuncularının sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlı ekipte stoper Welinton ise forma verilmesi halinde Adana Demirspor maçında görev alabilecek. Üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle son lig maçında forma giyemeyen Rosier'in ise yarınki karşılaşmada oynaması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Atiba (Welinton), Montero, Rıdvan, Ghezzal, Salih, Josef, Pjanic, Larin, Batshuayi

Adana Demirspor: Ferhat, Samet, Svensson, Deli, Rassoul, Sinan, Bjarnason, Vargas, Stambouli, Ezeh, Assombalonga



