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6 eksik var! İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

21.09.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 6. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. 6 sakat bulunan siyah beyazlıların sahaya çıkacağı ilk 11 merak ediliyor. İşte detaylar..

6 eksik var! İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Süper Lig'e harika bir başlangıç yapan Beşiktaş'ın başı sakatlıklarla dertte... Üst üste sakatlıklar yaşayan siyah beyazlıların Adana Demirspor maçı öncesi Sergen Yalçın ilk 11'de kime görev vereceği merak konusu.

Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş'ın sakatlıkları sürüyor. Antalya maçında sakatlanan Necip ile Mehmet Topal da bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak. Savunma oyuncularının sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlı ekipte stoper Welinton ise forma verilmesi halinde Adana Demirspor maçında görev alabilecek. Üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle son lig maçında forma giyemeyen Rosier'in ise yarınki karşılaşmada oynaması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Atiba (Welinton), Montero, Rıdvan, Ghezzal, Salih, Josef, Pjanic, Larin, Batshuayi

Adana Demirspor: Ferhat, Samet, Svensson, Deli, Rassoul, Sinan, Bjarnason, Vargas, Stambouli, Ezeh, Assombalonga


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Adana Demirspor
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