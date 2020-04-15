6 farklı kür ile karaciğerinizi temizleyin! Karaciğer temizleyen doğal kürler!

Pancar, içeriğindeki güçlü antioksidanlar ve arındırıcı maddelerle karaciğer kürlerinin vazgeçilmez maddelerinden. Bir büyük boy pancarı 4-5 parçaya bölerek blenderdan geçiriyoruz. Üzerine bir bardak su ve 1 limonun suyunu da ekleyip iyice karıştırıyoruz. Bu kürü 7 gün boyunca sabahları aç karnına içebilirsiniz fakat içmeden evvel hazırlayıp taze olarak tüketmeniz gerekiyor.

Bu çayda baharatların yağ yakıcı gücünden faydalanıyoruz. 2 yemek kaşığı zerdeçal ve 1 yemek kaşığı zencefili yarım bardak sıcak suya ekleyip biraz bekliyoruz. Ardından 1 tatlı kaşığı toz tarçın, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 çay bardağı Hindistan cevizi sütünü suyumuza ekliyoruz. Bu karışımı taze olarak tüketmelisiniz.

Saplarıyla beraber blenderdan geçirdiğimiz maydanozları bir bardak suya ekliyor ve üzerine limonu ilave ediyoruz. Elde ettiğimiz karışımı tekrar blenderdan geçirdikten sonra 15 gün boyunca sabah aç karna içiyoruz. Eğer detoksa devam etmek isterseniz 15 gün sonunda 5 gün ara vermenizde fayda var.

Limon, doğal kürler denince listenin başını çeken bir besin. Bu kür için ihtiyacımız olan malzemeler 1 limon, yarım bağ maydanoz ve su.

SU TERESİ KÜRÜ

Su teresi vücut sıvılarımızın düzenlenmesi ve kanımızın temizlenmesinde çok güçlü etkileri olan bir bitki. Vücudumuz için mükemmel bir antioksidan. Bu kür için 50 gram su teresine ve yarım litre suya ihtiyacımız var. Su teresini iyice yıkadıktan sonra ister köklü ister köksüz bir şekilde doğruyoruz. Ardından kaynamış suya atıp 10 dk bekliyoruz. Elde ettiğimiz suyu 3 gün boyunca gün içerisinde tüketebilirsiniz.

PORTAKAL VE ZENCEFİL KÜRÜ

Portakal hem lezzetli hem de ulaşılabilir olması bakımından detoks için mükemmel bir besin. İşin içine zencefil de girince karaciğerimiz deyim yerindeyse bayram ediyor. Hemen nasıl hazırlayabileceğinizden bahsedelim. 1 bardak portakal suyuna 1 çay kaşığı taze zencefil ve zeytinyağı ekliyorsunuz. Elde ettiğiniz karışımı mikserle çırptıktan sonra içeceğiniz hazır hale geliyor. Bu kürü 3 gün boyunca aralıksız uygulayabilirsiniz.

TARÇIN, ELMA VE LİMON KÜRÜ

Bu kür vücuttaki tüm toksinlerinizi atabileceğiniz lif ve antioksidan maddeler içeriyor. Hemen nasıl hazırlayabileceğinize bakalım. 2 elmayı dilimleyip miksere koyun ve üzerine 1 litre içme suyu ve 1 limon suyunu ekleyin. Karıştırdığınız malzemeleri bir sürahiye koyun ve içine bir çubuk tarçın ilave edin. Bu kürü en az iki hafta uygulayabilirsiniz.

