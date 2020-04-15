YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. 6 farklı kür ile karaciğerinizi temizleyin! Karaciğer temizleyen doğal kürler!

6 farklı kür ile karaciğerinizi temizleyin! Karaciğer temizleyen doğal kürler!

Göksi Beköz Göksi Beköz
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Karaciğer, vücudumuzun en hayati organlarından. Kan şekerini dengelemek, yağları yakmak, karbonhidrat ve protein dönüşümü sağlamak, safra üretmek gibi birçok önemli görevi var. Sırtında bunca yükü taşıyan bu organ elbette zaman zaman yoruluyor. Bir molaya yahut arınmaya ihtiyaç duyuyor. Bu noktada doğal kürler imdadınıza yetişiyor.

6 farklı kür ile karaciğerinizi temizleyin! Karaciğer temizleyen doğal kürler!

Sizler için karaciğeri temizleyen doğal kürleri bir araya getirdik! Gelin karaciğer detoksu yöntemlerine birlikte bakalım...

LİMON VE MAYDANOZ KÜRÜ

Limon, doğal kürler denince listenin başını çeken bir besin. Bu kür için ihtiyacımız olan malzemeler 1 limon, yarım bağ maydanoz ve su.

Saplarıyla beraber blenderdan geçirdiğimiz maydanozları bir bardak suya ekliyor ve üzerine limonu ilave ediyoruz. Elde ettiğimiz karışımı tekrar blenderdan geçirdikten sonra 15 gün boyunca sabah aç karna içiyoruz. Eğer detoksa devam etmek isterseniz 15 gün sonunda 5 gün ara vermenizde fayda var.

ZENGİN MALZEMELİ BİR İÇECEK

Bu çayda baharatların yağ yakıcı gücünden faydalanıyoruz. 2 yemek kaşığı zerdeçal ve 1 yemek kaşığı zencefili yarım bardak sıcak suya ekleyip biraz bekliyoruz. Ardından 1 tatlı kaşığı toz tarçın, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 çay bardağı Hindistan cevizi sütünü suyumuza ekliyoruz. Bu karışımı taze olarak tüketmelisiniz.

PANCAR KÜRÜ

PANCAR

Pancar, içeriğindeki güçlü antioksidanlar ve arındırıcı maddelerle karaciğer kürlerinin vazgeçilmez maddelerinden. Bir büyük boy pancarı 4-5 parçaya bölerek blenderdan geçiriyoruz. Üzerine bir bardak su ve 1 limonun suyunu da ekleyip iyice karıştırıyoruz. Bu kürü 7 gün boyunca sabahları aç karnına içebilirsiniz fakat içmeden evvel hazırlayıp taze olarak tüketmeniz gerekiyor.

SU TERESİ KÜRÜ

tere

Su teresi vücut sıvılarımızın düzenlenmesi ve kanımızın temizlenmesinde çok güçlü etkileri olan bir bitki. Vücudumuz için mükemmel bir antioksidan. Bu kür için 50 gram su teresine ve yarım litre suya ihtiyacımız var. Su teresini iyice yıkadıktan sonra ister köklü ister köksüz bir şekilde doğruyoruz. Ardından kaynamış suya atıp 10 dk bekliyoruz. Elde ettiğimiz suyu 3 gün boyunca gün içerisinde tüketebilirsiniz.

PORTAKAL VE ZENCEFİL KÜRÜ

Portakal hem lezzetli hem de ulaşılabilir olması bakımından detoks için mükemmel bir besin. İşin içine zencefil de girince karaciğerimiz deyim yerindeyse bayram ediyor. Hemen nasıl hazırlayabileceğinizden bahsedelim. 1 bardak portakal suyuna 1 çay kaşığı taze zencefil ve zeytinyağı ekliyorsunuz. Elde ettiğiniz karışımı mikserle çırptıktan sonra içeceğiniz hazır hale geliyor. Bu kürü 3 gün boyunca aralıksız uygulayabilirsiniz.

TARÇIN, ELMA VE LİMON KÜRÜ

tarçın

Bu kür vücuttaki tüm toksinlerinizi atabileceğiniz lif ve antioksidan maddeler içeriyor. Hemen nasıl hazırlayabileceğinize bakalım. 2 elmayı dilimleyip miksere koyun ve üzerine 1 litre içme suyu ve 1 limon suyunu ekleyin. Karıştırdığınız malzemeleri bir sürahiye koyun ve içine bir çubuk tarçın ilave edin. Bu kürü en az iki hafta uygulayabilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap
İlk kez göreceksiniz! Ne olduğunu tahmin etmek zorİlk kez göreceksiniz! Ne olduğunu tahmin etmek zor
Makaron tarifi! Emin olun misafirleriniz nereden aldığınızı soracakMakaron tarifi! Emin olun misafirleriniz nereden aldığınızı soracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karaciğer sağlığını koruyan besinler, karaciğer sağlığı için tedavi, sağlık ve beslenme,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Pizzacıların tarifi buymuş! Evde pizzacı gibi pizza yapın!

Pizzacıların tarifi buymuş! Evde pizzacı gibi pizza yapın!

Etkisi kanıtlandı! Yedikçe mutluluk veriyor

Etkisi kanıtlandı! Yedikçe mutluluk veriyor

Koronavirüse karşı kalkan! Düzenli tüketilirse...

Koronavirüse karşı kalkan! Düzenli tüketilirse...

Salgın zamanı dışarıdan yemek sipariş verenler dikkat!

Salgın zamanı dışarıdan yemek sipariş verenler dikkat!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meğer inci gibi dişler böyle ortaya çıkıyormuş! 6 farklı doğal diş beyazlatma yöntemi!

Meğer inci gibi dişlerin sırrı ondaymış

Karantinada aşırı yiyenler dikkat! Meğer sebebi buymuş...

Karantinada aşırı yiyenler dikkat! Meğer sebebi buymuş...

Daha iyi bir buzdolabı temizliği için bu tüyolara kulak verin! Karbonat ve sirke...

Daha iyi bir buzdolabı temizliği için bu iki malzemeyi kullanın

Bu meyveleri ilk kez göreceksiniz! Dünyanın en garip görüntüsüne sahip meyveleri...

İlk kez göreceksiniz! Ne olduğunu tahmin etmek zor

Bu besinler mutluluk veriyor! Daha mutlu bir hayat için...

Etkisi kanıtlandı! Yedikçe mutluluk veriyor

Güvende hissetmek için yemek yiyoruz

Gerçek açlık ve duygusal açlık arasındaki fark nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.