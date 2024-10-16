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  4. 6 gollü nefes kesen Polonya - Hırvatistan maçına Fenerbahçeli futbolcular damgasını vurdu! Szymanski harika attı... Livakovic kızardı!

6 gollü nefes kesen Polonya - Hırvatistan maçına Fenerbahçeli futbolcular damgasını vurdu! Szymanski harika attı... Livakovic kızardı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.10.2024 07:10
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UEFA Uluslar A Ligi 1.Grup 4.hafta maçında Polonya, evinde Hırvatistanı konuk etti. 6 golün çıktığı karşılaşmaya Fenerbahçeli futbolcular damgasını vurdu. Sebastian Szymanski harika bir golle Polonya'nın üçüncü golünü kaydederken, Hırvat kaleci Dominik Livakovic Lewandowski’ye yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

6 gollü nefes kesen Polonya - Hırvatistan maçına Fenerbahçeli futbolcular damgasını vurdu! Szymanski harika attı... Livakovic kızardı!

Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 6 gollü nefes kesen karşılaşmada Polonya ile Hırvatistan 3-3 berabere kaldı.

Ev sahibi Polonya'nın gollerini Piotr Zielinski, Nicolo Zalewski ve Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski kaydetti.

Konuk ekip Hırvatistan ise gollerini Borna Sosa, Petar Sucic ve Martin Baturina'nın ayağından buldu.

LİVAKOVİC KIRMIZI GÖRDÜ

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Hırvatistan'ın sarı lacivertli file bekçisi Dominik Livakovic, müsabakanın 76.dakikasında kalesinden açılarak Lewandowski’ye yaptığı sert müdahalenin ardından hakem Alejandro Hernandez tarafından kırmızı kart görerek oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

LİDER PORTEKİZ

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Gruptaki diğer maçta ise İskoçya ile Portekiz 0-0 berabere kaldı. 1. Grup'ta 10 puanı bulunan Portekiz lider durumda bulunuyor. Bu beraberliğin ardından ise Hırvatistan 7, Polonya 4 puana yükseldi. Grubun bir diğer temsilcisi İskoçya ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Grubun bir sonraki maçında Hırvatistan, İskoçya'ya deplasmanına giderken, Polonya ise deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

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Robert Lewandowski UEFA Uluslar Ligi fenerbahçe Sebastian Szymanski Dominik Livakovic
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