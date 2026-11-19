Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille'de sergilediği başarılı performansın yanı sıra A Milli Takım formasıyla ortaya koyduğu kurtarışlarla dikkatleri üzerine çeken Berke Özer için transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'nın önemli liglerinden talipleri bulunan 26 yaşındaki kalecinin geleceği merakla bekleniyor.

PREMİER LİG VE BUNDESLİGA DEVREDE

İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga kulüplerinden Berke Özer için teklifler geldiği kaydedildi. Özellikle Bundesliga cephesinde kaleci arayışı bulunan dev ekiplerin milli eldiveni yakından takip ettiği ve ara transfer dönemi yaklaşırken hareketliliğin arttığı ifade edildi.

LILLE'İN BONSERVİS BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO

Bu sezon Lille formasıyla 13 resmi maçta görev alan ve 6 karşılaşmada kalesini gole kapatan Berke Özer için Fransız kulübünün belirlediği bonservis bedeli de netleşti. Lille yönetiminin, milli kaleci için 30 milyon euro talep ettiği ve bu rakamın altında gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak bakmadığı belirtildi.