6 ildeki bazı yerlere ilişkin "sit alanı" ve "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" kararları

Kültür ve Turizm Bakanlığının, altı ildeki bazı yerlerin "sit alanı" veya "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescillenmesine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Diyarbakır ve İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Gelibolu Tarihi Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu kararlarına göre, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Güzelsu Köyü mağarası ve yerleşim alanı ile Siirt'in Kurtalan ilçesi Konakpınar köyündeki Musa Deresi Mağara Yerleşimi 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi.

Elazığ'ın Baskil ilçesi Bozoğlak köyünün Eşek Deresi mevkisindeki "Kelke Kaya Oyma Sarnıcı 1" ve "Kelke Kaya Oyma Sarnıcı 2", korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak ilan edildi.

- Conkbayırı'ndaki tarihi sit alanı, 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı oldu

İstanbul'un Fatih ilçesindeki 2351 ada, 8 ve 7 parsellerde yer alan ve özel mülkiyete ait taşınmazlar, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ilan edildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü Conkbayırı mevkisindeki tarihi sit alanı da 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi.

