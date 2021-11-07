6 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Kardeşlerim mi Gönül Dağı mı birinci oldu?

Reyting sonuçları her gün TİAK tarafından açıklanıyor. Her gün, bir önceki günün reyting sonucu belli oluyor. Geçtiğimiz gün ekranlarda Kardeşlerim, Gönül Dağı, Fox Ana Haber, O Ses Türkiye, Güldür Güldür Show gibi başarılı yapımlar vardı. İşte 6 Kasım reyting sıralaması...
Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama binlerce kişi tarafından takip ediliyor. TİAK tarafından alınan karar nedeniyle reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralaması yayınlanmıyor. İşte 6 Kasım reyting sıralaması...
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