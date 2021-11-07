6 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Kardeşlerim mi Gönül Dağı mı birinci oldu?

Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama binlerce kişi tarafından takip ediliyor. TİAK tarafından alınan karar nedeniyle reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralaması yayınlanmıyor. İşte 6 Kasım reyting sıralaması...

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM



