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6 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada

İHA İHA
01.02.2024 09:06 | Son Güncelleme:
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Depremin vurduğu Hatay’da kontrollü olarak iş makinasıyla yıkılan 6 katlı binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

6 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada

Hatay’da asrın felaketinde çok sayıda bina yerle bir olmuş, binlerce binada hasar görmüştü. Kentte yürütülen çalışmalar neticesinde ağır hasarlı binaların yıkımında sona gelindi. Asrın felaketinin yıl dönümüne sayılı günler kalaysa mahkeme sürecindeki binaların durumları netlik kazanmaya devam ediyor. Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan 6 katlı binada iş makinasıyla kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

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