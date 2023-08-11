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6. kattan düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

11.08.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 7 katlı binanın 6. katından beton zemine düşen 19 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

6. kattan düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, Fatih Mahallesi 4. Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Üveys Akgün (19) arkadaşı E.E. ile yemek yedikten sonra balkona yöneldi. Akgün, balkondan bir anda beton zemine düştü. Üveys’i fark eden arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Üveys, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorlarının tüm müdahalelerine rağmen genç, hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri, dairede ve etrafında incelemelerde bulundu. Üveys’in arkadaşı E.E. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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