6 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı! Hangi yapım birinci oldu? İşte 6 Mayıs 2022 reyting sonuçları

6 Mayıs tarihli reyting sonuçlarının belli olmasıyla birlikte, severek izledikleri programların reytinglerde kaçıncı sırada yer aldığını merak eden vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Dün akşam Survivor, Arka Sokaklar gibi seveverek takip edilen programlar ekranlarda yerini. Peki, 6 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım birinci oldu? İşte reyting sonuçları.

6 MAYIS 2022 REYTİNG SONUÇLARINDA HANGİ YAPIM BİRİNCİ OLDU?

6 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “Survivor All Star” yarışması, 2. sırada Kanal D’de ekranlara gelen “Arka Sokaklar” dizisi, 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber” yer aldı.

AB’de 1. sırada “Survivor All Star”, 2. sırada TRT1'de yayınlanan “Kasaba Doktoru” dizisi , 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber” yer aldı.

