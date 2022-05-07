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  4. 6 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı! Hangi yapım birinci oldu? İşte 6 Mayıs 2022 reyting sonuçları

6 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı! Hangi yapım birinci oldu? İşte 6 Mayıs 2022 reyting sonuçları

07.05.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu sorusunun yanıtı birçok izleyici tarafından sorgulanmaya başladı. İzledikleri programın reyting sıralamasını merak eden ve yayın geleceği hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler 6 Mayıs tarihli reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki, 6 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım birinci oldu? İşte reyting sonuçları.

6 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı! Hangi yapım birinci oldu? İşte 6 Mayıs 2022 reyting sonuçları

6 Mayıs tarihli reyting sonuçlarının belli olmasıyla birlikte, severek izledikleri programların reytinglerde kaçıncı sırada yer aldığını merak eden vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Dün akşam Survivor, Arka Sokaklar gibi seveverek takip edilen programlar ekranlarda yerini. Peki, 6 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım birinci oldu? İşte reyting sonuçları.

reyting

6 MAYIS 2022 REYTİNG SONUÇLARINDA HANGİ YAPIM BİRİNCİ OLDU?

6 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “Survivor All Star” yarışması, 2. sırada Kanal D’de ekranlara gelen “Arka Sokaklar” dizisi, 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber” yer aldı.

AB’de 1. sırada “Survivor All Star”, 2. sırada TRT1'de yayınlanan “Kasaba Doktoru” dizisi , 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber” yer aldı.

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