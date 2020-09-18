YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. 6 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı

6 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı

EDİRNE HABERLERİ  | 18.09.2020 17:33 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde inşaat işçisi dengesini kaybederek yere düştü.

Edirne’nin Keşan ilçesinde inşaat işçisi dengesini kaybederek yere düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düşen işçi ağır yaralandı.
Olay Büyük Cami Mahallesi Namazgah Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir inşaatı devam etmekte olan bir binada çalışan işçi S.D. dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten yere düştü.
Ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olay ile ilgili olarak polisin incelemesi devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Soruşturmanın seyrini değiştirecekDuygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Soruşturmanın seyrini değiştirecek
Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandıAkılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
İşadamı, 50 okula sensörlü dezenfektan hibe etti
İşadamı, 50 okula sensörlü dezenfektan hibe etti
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyaretleri devam ediyor
Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyaretleri devam ediyor
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü

Edirne Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
05:23
Sabah
06:50
Öğle
13:13
İkindi
16:41
Akşam
19:26
Yatsı
20:47

Edirne Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Cent Eczanesi
Merkez
Rukiye Kantar Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Devranoğlu Eczanesi
Ipsala
Hayat Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Keşan duvarlarını Türk ve Bulgar sanatçılar renklendiriyor
Keşan duvarlarını Türk ve Bulgar sanatçılar renklendiriyor
Uzunköprü'de Motosiklet Kazası - 1 Ölü 1 Yaralı
Uzunköprü'de Motosiklet Kazası - 1 Ölü 1 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.