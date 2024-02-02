YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da gönüllülerin dalında satın alıp topladığı meyveler depremzedelere ulaştırılıyor

Hatay'da gönüllülerin dalında satın alıp topladığı meyveler depremzedelere ulaştırılıyor

AA AA
02.02.2024 11:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da çeşitli sebeplerden dolayı hasat edilemeyen turunçgil bahçelerindeki mahsulü dalında satın alan Tüm Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) üyeleri, çiftçilere destek sağlarken aynı zamanda da depremzedelerin kapısına kadar ücretsiz meyve ulaştırıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen Hatay'da çiftçiler de mağdur oldu. Yıkımın yol açtığı çeşitli sorunlar dolayısıyla bahçeler bakımsız kaldı, çok sayıda da çiftçi hasat yapamadı.

TÜMYAD, hasat yapamayan çiftçileri belirleyip bahçelerindeki mahsulü gönüllülerin bağışlarıyla satın almaya başladı.

Dalında satın alınan ürünler, gönüllüler tarafından toplandıktan sonra konteyner kentlerde kalanlar başta olmak üzere depremzedelerin kapısına kadar getiriliyor.

"İNŞALLAH ÇİFTÇİMİZE, VATANDAŞLARIMIZA FAYDALI OLMUŞUZDUR"

TÜMYAD gönüllüsü Ahmet Kuday, AA muhabirine, 2015'te kurulan derneğin bu tür faaliyetlerin içinde olduğunu söyledi.

Depremin ardından çiftçilerin de çeşitli sebeplerle mağdur olduğunu belirten Kuday, dernek olarak mağdur kişileri belirleyip bahçelerindeki ürünü satın almaya karar verdiklerini dile getirdi.

Kuday, 1 aydır devam eden proje kapsamında her gün meyve topladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bir nebze de olsa çiftçilerimize katkımız olsun diye düşündük. Yaklaşık 30 kişilik ekibimiz var. Mandalina ve portakal bahçeleri bitene kadar bu faaliyetimize devam edeceğiz. Çiftçilerden de depremde ailesini kaybedenler var. Bu ürünleri toplamaya mevsimlik işçiler genelde dışarıdan, Kahramanmaraş gibi illerden geliyor. Deprem oralarda da etkili oldu. Oradan da işçi gelemediği için gönüllü arkadaşlarla böyle bir süreç başlattık. İnşallah çiftçimize, vatandaşlarımıza faydalı olmuşuzdur. Çok gönüllüye ihtiyacımız var. Bahçelerindeki ürünü gönüllü olarak ücretsiz verenler de var. Ücreti karşılığında satın aldıklarımız da var."

Gönüllülerden Ayşe Akgöynük Kuday ise projede yer almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ürünün hasat edilmesinin önemini vurgulayan Kuday, toplanmayıp dalında çürüyen ürünün gelecek yıllarda çiftçiye daha çok zarar vereceğini ifade etti.

Kuday, depremde yakınlarını kaybeden çiftçilerin de büyük sıkıntı yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlar burada yakınlarını kaybettiler. O yüzden hiçbir şey göremez oldular. Daha yeni kendini toparlamaya başladılar. Biz normalde mandalina toplamayı bilmiyoruz ama TÜMYAD gönüllüleri olarak bu mağduriyeti gidermek için toplamayı da öğrenmiş olduk. En azından çiftçimize destek olduk. Bununla da gurur duyuyoruz. İyilik bulaşıcıdır. Bizden sonra da bizi duyan, gören insanlar varsa destek olabilirler. Biz elimizden geldiği kadar çiftçimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. El birliğiyle çiftçinin mağduriyetini giderelim."

Projeye destek için Kahramanmaraş'tan geldiğini anlatan Fatma Akgöynük de "Akşama kadar bahçelerde çalışıyorum. Devletimize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha da güçlenelim. Çiftçimize de rica ediyorum el uzatsınlar." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale’de kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandıÇanakkale’de kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı
Malatya’da haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdiMalatya’da haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi
Atakum’da kar mesaisiAtakum’da kar mesaisi
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 2 Şubat Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:29
Öğle
12:54
İkindi
15:44
Akşam
18:09
Yatsı
19:25
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.