6. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Kırşehir'de başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Ahilik Sempozyumu, "Ahiliğin Günümüze Yansımaları" temasıyla Kırşehir'de başladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma, yurt dışından ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 100 bilim insanı katılıyor.

Sempozyumun açılışında konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ahiliğin merkezi Kırşehir'de bu önemli sempozyuma ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını, Ahiliğin daha iyi anlaşılabilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Ahiliğin sadece ticaret hayatı için uygulanmadığını, aynı zamanda bir insan yetiştirme sanatı olduğunu vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti:

"Değerlerini İslam medeniyetinden alan Ahiliğin topluma kattıkları düzgün ticaret, güçlü bir askeri organizasyon, ahlaklı bir hayat. Ahilik bu önemli değerleriyle araştırılmaya, anlaşılmaya ve yaşanmaya değer bir yapıdır. Ahilik adına yaptığımız bu sempozyumlar, bu değer yapısının daha iyi anlaşılması için bir süreçtir. Ahi Evran Veli ticareti öne çıkararak, en büyük sosyal ve iktisadi yapının metodunu ve inşasını sağlamıştır."