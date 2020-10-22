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6. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Kırşehir'de başladı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 22.10.2020 15:16 | Son Güncelleme

Sempozyuma yurt dışından ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 100 bilim insanı katılıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Ahilik Sempozyumu, "Ahiliğin Günümüze Yansımaları" temasıyla Kırşehir'de başladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma, yurt dışından ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 100 bilim insanı katılıyor.

Sempozyumun açılışında konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ahiliğin merkezi Kırşehir'de bu önemli sempozyuma ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını, Ahiliğin daha iyi anlaşılabilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Ahiliğin sadece ticaret hayatı için uygulanmadığını, aynı zamanda bir insan yetiştirme sanatı olduğunu vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti:

"Değerlerini İslam medeniyetinden alan Ahiliğin topluma kattıkları düzgün ticaret, güçlü bir askeri organizasyon, ahlaklı bir hayat. Ahilik bu önemli değerleriyle araştırılmaya, anlaşılmaya ve yaşanmaya değer bir yapıdır. Ahilik adına yaptığımız bu sempozyumlar, bu değer yapısının daha iyi anlaşılması için bir süreçtir. Ahi Evran Veli ticareti öne çıkararak, en büyük sosyal ve iktisadi yapının metodunu ve inşasını sağlamıştır."

- 10 farklı oturum gerçekleştirilecek

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel ise sempozyumlar sayesinde Ahiliğin hangi temellere dayandığı ve Ahi Evran Veli'nin oluşturduğu bu yapının topluma katkılarının daha iyi anlaşılacağını ifade etti.

Ahilikle ilgili öğretiler ve alınacak derslerle ilgili çalışma yaptıklarını anlatan Gökbel, "Sempozyum için 40 sunum aldık. Toplamda 10 oturum gerçekleştireceğiz. Bu sempozyumlarla Ahilik ile ilgili ciddi literatür sahibi oluyoruz. Ahilik ile ilgili yaptığımız diğer sempozyumlarla birlikte 200'ün üzerinde bildiri yayımlanmış olacak." dedi.

KAEÜ'nün uzaktan eğitim programı Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) üzerinden de katılımın sağlandığı sempozyum, üniversitenin sosyal medya kanalından canlı yayımlandı. Kongreye katılamayan bilim insanları, AYDEP üzerinden bildirilerini sundu.

Farklı oturumlarda 2 gün sürecek sempozyumda, Ahilik ve ticaret ahlakı, Ahiliğin etkileri, ticarete katkıları, faaliyetleri ve toplum hayatına yansımalarıyla ilgili bildiriler sunulacak.

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