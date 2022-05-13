6. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi Muğla'da başladı

Muğla'da düzenlenen 6. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Bodrum ilçesindeki bir otelde başladı.

Kongrenin Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadir Ulusoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye başta olmak üzere 13 ayrı ülkeden katılacak bilim insanları ile üç gün sürecek yüz yüze ve çevrim içi kongre gerçekleştirileceğini söyledi.

Amaçlarının eğitim başta olmak üzere, sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki güncel konuları değerlendirmek olduğuna işaret eden Ulusoy, işletme, edebiyat, tarih, din, hukuk ve güzel sanatlar konularında da birçok katılımın olacağı kongrenin kitap haline getirileceğini belirtti.

Ulusoy, kongrede yapılacak küçük çalıştaylarla eğitim başta olmak üzere küçük çaplı rapor hazırlamayı planladıklarını, bu raporların gerek sosyal medyadan gerekse basından kamuoyuna paylaşmayı planladıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin bulunduğu konum itibarıyla tartışmasız öneme sahip olduğuna işaret eden Ulusoy, şöyle konuştu:

"Sosyal bilimler günlük hayatta vazgeçilmezimizdir. Çevremizde Suriye, Libya, Ukrayna gibi konular başta olmak üzere dünyanın neresinde bir olay gerçekleşse Türkiye’yi siyasi, ekonomik ve askeri açıdan ilgilendiriyor. Hem tarihi referansları almak hem de güncel konuları takip etmek böylece dünyada meydana gelen gelişmelere yön vermek Türk milletinin bir misyonudur. Bu bilinçle özellikle biz sosyal bilimcilerin bu noktadaki görüş, fikir ve güncel konulara yorumları ve çözüm önerileri sunabilmesi oldukça önemlidir. Artık kabuk kırmamız ve kendimizi daha da ileriye götürmemiz gerekiyor diye söylüyoruz. Bu düşüncenin söylemden eyleme dönüşmesi için de herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Tarihin içerisindeki güzel örnekleri burada paylaşıp, hem genç arkadaşlarımızla hem de diğer katılımcılarla birlikte tartışarak ileriye yönelik daha güzeli en güzeli nasıl yapabiliriz konusunda fikirlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Ortak paydamız insandır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı içerisinde sosyal bilimler çok önemli bir yere sahiptir. Ortak değerler noktasında da buluşup insanlarla hem kendi ülkemiz içerisinde yurttaşlarımızla birlikte hem de bölgemizde güçlü dinamik bir Türkiye olarak yolumuzu devam etmenin yollarını arayacağız."

Kongre, 16 Mayıs'ta sona erecek.

