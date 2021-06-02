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6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Kapadokya'da başladı

02.06.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Kapadokya'da başladı

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NEVŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali, "Turizm Tanıtım Stratejileri" konulu panelle başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde valilik ve belediyenin katkılarıyla düzenlenen festivalin açılışında, Kapadokya bölgesinin tanıtım filmi izlendi.

Daha sonra, Uluslararası Turizm Filmleri Festivalleri Komitesi (CIFFT) Direktörü Alexander Kammel'in başkanlık ettiği panele geçildi.

Panelde, çeşitli ülkelerden katılım sağlayan turizm otoriteleri, yönetmen ve sanatçılar bilgi paylaşımında bulundu.

Festival Başkanı Can Saraçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce 4 kez İstanbul'da, geçen yıl ve bu yıl ise Kapadokya’da gerçekleştirilen festivalin, Türkiye ve bölge turizmine önemli katkılar sunacağını vurguladı.

75 ülkeden yaklaşık 450 filmin değerlendirileceği festivalin, 5 Haziran'da ödül töreniyle sona ereceğini belirten Saraçoğlu, "35 ülkeden 70'e yakın misafirimiz, dünyaya Türkiye'yi ve Kapadokya'yı tanıtacak. Etkinlikte çekilen her kare fotoğraf dünyaya servis edilecek. Festivali düzenlerken güvenlik, sağlık ve hijyen koşullarını en üst seviyede tutuyoruz. Katılımcı sayısı da sınırlı tutuluyor. Umarım gelecek yıldan itibaren daha geniş kapsamlı olarak düzenleyebiliriz. Festival sonunda, 8 kategoride 38 ödül verilecek." dedi.

Festival, bu akşam basın toplantısı ve Nevşehir Kalesi'ndeki film gösterimiyle devam edecek.

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