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6 yaşındaki Emir, ağlayarak başladığı sürat pateninde Türkiye şampiyonu oldu

13.06.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa kulvar sürat patenine (Short Track) ağlayarak başlayan 6 yaşındaki Emir Faruk Aktaş, Erzurum'da düzenlenen organizasyonda kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Erzurum’da 1 yıl önce henüz 5 yaşındayken buz üzerinde duramadığı için ağlayarak ailesinin isteğiyle sürat patenine başlayan Aktaş, bu spordaki ilk senede Kocaeli'de düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-2'de Türkiye 3.'sü oldu.

Minik sporcu Aktaş, Erzurum'da 10-11 Haziran’da düzenlenen 2023 Analig Osman Bayrakdar Sezonu Buz Pateni Türkiye Birinciliği yarışlarında G kategorisi 333 metrede Türkiye şampiyonu, aynı kategoride 111 metrede ise Türkiye 2'ncisi olmayı başardı.

İlk şampiyonluğuyla moral bulan Aktaş, ailesini ve antrenörünü de gururlandırdı.

"NE KADAR AĞLASAM DA ÇOK MUTLU OLMUŞTUM"

Emir Faruk Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürat patenine ağlayarak başladığını söyledi.

Bu sporu uzun yıllar yapmak istediğini ifade eden Aktaş, "Hocalarım sayesinde başladım. Bu sebeple hocalarımı da bu sporu da çok seviyorum. İlerideki en büyük hedeflerim arasında bu branşta milli sporcu olabilmek var. Ülkemi uluslararası liglerde temsil etmek istiyorum. Buraya geldiğimde ne kadar ağlasam da çok mutlu olmuştum." dedi.

Baba Fatih Aktaş, oğlunun spora severek devam ettiğini belirterek, "Buz patenine ilk başladığında çekingendi ve gelmek istemiyordu. Salona girerken ağlıyordu ancak hocalarının motive etmesiyle bu sıkıntıları atlattık ve şu an gayet iyi gidiyor. Şükürler olsun herhangi bir sakatlık yaşamadık. Son yarışlarda da elde ettiği başarılar bizleri çok gururlandırdı." diye konuştu.

Anne Sema Aktaş ise oğlunun öğrenme aşamasındayken buzda defalarca düşüp kalktığını ve her geçen gün bu sporu daha çok sevdiğini anlattı.

ANTRENÖR YULİA KARADAĞ: "ARTIK PROFESYONEL SPOR HAYATINA ATILDI"

Antrenör Yulia Karadağ da haftada 6 gün, 3'er saat antrenman yaptıklarından bahsetti.

Emir Faruk'u sıfırdan alıp yetiştirdiklerini söyleyen Karadağ, "Buzun üstünde duramıyordu ve yürüyemiyordu. Hiçbir şey bilmiyordu ama 1 yılda gereken çalışmalarımızı yaptık. Bir saati ısınma olmak üzere 2 saat buz antrenmanı ve son bir saat de soğuma antrenmanı yapıyoruz. Çocuk artık profesyonel spor hayatına atıldı. Bu kadar kısa sürede üstün başarılar elde etti. Daha da iyi olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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