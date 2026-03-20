6 yıl sonra bir ilk! Arda Turan'dan Shakhtar'la savaşın gölgesinde büyük başarı

Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerindeki yükselişi hız kesmeden devam ediyor. UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i çeyrek finale taşıyan Turan, Avrupa futbolunda adından sıkça söz ettirmeye başladı.

ADINI ÇEYREK FİNALE YAZDIRDI

Lech Poznan ile oynanan son 16 turu rövanş maçında 2-1 mağlup olan Shakhtar Donetsk, ilk maçta elde ettiği 3-1'lik galibiyetin avantajıyla adını çeyrek finale yazdırdı. Maç, güvenlik gerekçesiyle Polonya'nın Krakow şehrinde oynandı.

İlk maçta deplasmanda elde edilen farklı galibiyet, Shakhtar Donetsk'e büyük bir avantaj sağladı. Ancak rövanş maçında Lech Poznan'ın baskılı oyunu, Ukrayna temsilcisini zorladı. Buna rağmen, tecrübeli oyuncularının liderliğinde sahada direnç gösteren Shakhtar Donetsk, çeyrek final biletini kapmayı başardı.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP AZ ALKMAR

Arda Turan'ın öğrencileri, çeyrek finalde Hollanda takımı AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

SHAKHTAR, ARDA TURAN'LA BİR İLKİ YAŞADI

Opta verilerine göre Shakhtar Donetsk, 2019/2020 sezonundan bu yana UEFA organizasyonlarında çeyrek finale ulaşan ilk Ukrayna takımı oldu. Son olarak yine Shakhtar Donetsk, 2019/2020 sezonunda Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynamıştı.

Karşılaşmanın son saniyelerini heyecanla takip eden Arda Turan, son düdükle birlikte büyük sevinç yaşadı.