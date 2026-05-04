Survivor Bayhan'a ne oldu? Acun Ilıcalı kötü haberi verdi

Survivor 2026'nın en dikkat çeken yarışmacılarından Bayhan'ın son durumu merak ediliyor. Survivor 2026’nın yeni bölüm fragmanı izleyenleri endişelendirdi. Yayınlanan tanıtımda Bayhan’ın kanlar içinde kaldığı anlar dikkat çekerken, Acun Ilıcalı’nın yarışmacılara verdiği kötü haber merak uyandırdı.

BAYHAN'A NE OLDU?

4 Mayıs akşamı yayınlanacak yeni bölüm fragmanında Bayhan'ın kanlar içinde kaldığı ve apar topar hastaneye kaldırıldığı görülüyor.

Acun Ilıcalı Ada Konseyi'nde "Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan'ı gözetim altına alıyoruz kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu" dedi.

Survivor Nobre ise Bayhan'ı gördüğü anları anlatarak "Ben korktum bir anda düştü ve hiçbir güç de yok. Her yer kan..." dedi.