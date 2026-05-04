Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev karşısında geri dönüşe imza attı. İlk yarıyı geride kapatan Shakhtar, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Cevdet Berker İşleyen

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 26. haftasında Dinamo Kiev karşısında önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıyı geride kapatan Shakhtar, ikinci yarıda ortaya koyduğu performansla sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İLK YARIYI GERİDE KAPATTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Dinamo Kiev, 13. dakikada Matviy Ponomarenko'nun golüyle öne geçti. Bu golün ardından oyunun kontrolünü elinde tutan Kiev ekibi, devre arasına 1-0'lık avantajla girdi.

İKİNCİ YARIDA SHAKHTAR FARKI

İkinci yarıya daha istekli başlayan Shakhtar Donetsk, 50. dakikada Lucas dos Santos Ferreira'nın golüyle skora denge getirdi. Baskısını artıran ev sahibi ekip, 68. dakikada Lassina Traore'nin golüyle öne geçmeyi başardı ve mücadeleyi 2-1 kazandı.

RAKİBİNE FARK ATTI

Bu galibiyetle Shakhtar Donetsk puanını 63'e yükseltti ve en yakın takipçisi LNZ Cherkasy ile arasındaki farkı 10 puana çıkardı. Dinamo Kiev ise 47 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Shakhtar Donetsk, SK Poltava ile karşılaşacak. Dinamo Kiev ise LNZ Cherkasy karşısında puan arayacak.

