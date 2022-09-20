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6. Yılında İstinaf Değerlendirme Toplantısı:

20.09.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: - "Yargıtay seviyesinde ve istinaf seviyesinde ciddi yapısal reformların yapılması gerekmektedir" - Danıştay Başkanı Zeki Yiğit: - "Tüm yargı mensuplarına ve yargı bürokrasisine düşen görev, söz konusu sorun ve zorluklara en uygun çözümü üretmek ve istinaf yargı yolunu geleceğe taşımak için çaba sarf etmek olacaktır"

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesine ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmasında, Yargıtay ve istinaf seviyesinde ciddi yapısal reformların yapılması gerektiğini söyledi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen "6. Yılında İstinaf Değerlendirme Toplantısı"na Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Başkanı Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile yargı mensupları katıldı.

Yargıtay Başkanı Akarca, toplantıda yaptığı konuşmasında, istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmeden önce Yargıtaydaki dosya sayısının 1 milyondan fazla olduğunu anımsattı.

Bu sayının artarak devam ettiğini belirten Akarca, bu yönüyle Yargıtayın, Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesine açık ve güçlü bir destek verdiğini kaydetti.

Yeni sistemin gerekliliklerinin bilincinde olunması gerektiğine işaret eden Akarca, "İstinaf sisteminin can damarlarını oluşturan gerekli mekanizmaları oluşturamazsak ve işlevsel şekilde kullanamazsak doğal olarak yeni sistemden beklenen verimliliği de sağlayamayız." diye konuştu.

Akarca, yeni sistemin işlevsel olması için zorunlu olan reformlara odaklanılması gerektiğini belirterek, "Yargıtay seviyesinde ve istinaf seviyesinde ciddi yapısal reformların yapılması gerekmektedir." dedi.

- "Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan en önemli yapısal reformlardan biri"

Danıştay Başkanı Yiğit ise istinaf uygulamasının Türk yargı sistemine yabancı olmadığını, 1840'tan itibaren kurulmaya başlanan Nizamiye Mahkemelerinin Osmanlı dönemindeki istinaf örneği olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet döneminde ise istinafın faaliyete geçirilmesine ilişkin çeşitli tasarılar hazırlandığını bildiren Yiğit, çeşitli sebeplerle faaliyete geçemediğini, en sonunda ise 2016'da yargı sistemine dahil olduğunu anımsattı.

Yiğit, istinafın faaliyete geçmesinin Türk yargısı açısından "Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan en önemli yapısal reformlardan biri" olarak niteleyerek, her yeni başlangıcın bazı zorlukları ve sorunları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Bu kapsamda çok sayıda çalışma yapıldığını aktaran Yiğit, "Bugün ve bundan sonra yapılacak çalışmalarda da tüm yargı mensuplarına ve yargı bürokrasisine düşen görev, söz konusu sorun ve zorluklara en uygun çözümü üretmek ve istinaf yargı yolunu geleceğe taşımak için çaba sarf etmek olacaktır." ifadelerini kullandı.

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