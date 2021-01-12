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60 bin hastaya 879 bin sağlık hizmeti

12.01.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak 2010 yılında başlayan Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans Servisi hizmeti ile bugüne kadar sisteme kayıtlı 60 bine yakın hastaya toplamda 879 bin 803 sağlık hizmeti verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak 2010 yılında başlayan Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans Servisi hizmeti ile bugüne kadar sisteme kayıtlı 60 bine yakın hastaya toplamda 879 bin 803 sağlık hizmeti verildi. Sadece 2020 yılı içinde 8 bin 500 kayıtlı hastaya 142 bin 705 kez hizmet verilirken, toplam 34 bin 134 hastanın ise ambulansla hastaneye nakli sağlandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2010 yılında, 22 personel, 6 araç ve 1973 hasta sayısı ile çalışmalarına başlayan Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri, bugün 143 personel, 46 araç ve 25 ambulansla bir sağlık ordusuna dönüştü. Sadece 2020 yılında sisteme kayıtlı 8 bin 500 hastaya 142 bin 705 sağlık hizmeti verildi. Aktif hasta sayısı her geçen yıl artarken, 2010 yılında 1973 hastaya verilen 28 bin 703 sağlık hizmeti, 2020 yılında 8500 hastaya 142 bin 705 hizmete çıktı. Büyükşehir Belediyesi’nin evde sağlık hizmetinden yüzde 33.75 ile en fazla yararlananlar 75-84 yaş grubu oldu. Hizmet alanların yüzde 20.63’ünü 85-94 yaş grubu, yüzde 19.31’ini 65-74 yaş grubu ve yüzde 11.56’sını ise 55-64 yaş grubu oluşturdu.
Pandemide hizmet durmadı
Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans Servisi Hizmeti, yılın 9 ayının pandemi sürecinde geçmesine rağmen çalışmaları kesintisiz sürdürdü. 2019 yılında 8142 olan kayıtlı hasta sayısı 2020 yılında 8500’e, 138 bin 51 olan verilen sağlık hizmeti sayısı ise 142 bin 705’e çıktı. Evde sağlık hizmetleri kapsamında 2020 yılında 11 bin 380 doktor muayenesi, 4225 FTR uzman ziyareti, 22 bin 842 fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti, 62 bin 381 hemşirelik hizmeti, 35 bin 256 bakım ve refakat hizmeti, 3008 sosyal inceleme ve 4633 psikolojik destek hizmeti verildi. Bunun yanında 1988 hastanın evine temizlik hizmeti verilirken, 120’si şehir dışı olmak üzere toplam 34 bin 134 hastanın da ambulansla hastaneye sevki sağlandı.
Her şeyin başı sağlık
Yoğun iş temposuna rağmen fırsat buldukça evde bakım hizmetlerinde yararlanan vatandaşları evlerinde ziyaret edip, moral veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıkta olduğu gibi hastalıkta vatandaşların yanında olduklarını vurguladı. Günümüzde belediyeciliğin çöp toplamak, altyapı ve yol yapmaktan ibaret olmadığını dile getiren Başkan Aktaş, “Sosyal belediyeciliğin gereği olarak zor ve sıkıntılı zamanlarda halkımıza katkı vermeye çalışıyoruz. Bu nedenle evde bakım hizmetlerini çok önemsiyorum. Evde sağlık hizmetleri 7 gün 24 saat kesintisiz süren bir hizmet. Her yıl binlerce vatandaşımıza bu manada destek sağlıyoruz. Bu vesileyle tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

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