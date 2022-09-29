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60 madalyalı genç sporcu gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

29.09.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcu Ferizan Gocuk: "Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyorum"

GAZİANTEP (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Kick boks ve muaythaide Türkiye şampiyonu olma başarısını gösteren Gaziantepli milli sporcu Ferizan Gocuk, Dünya Kick Gençler Boks Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Televizyonda gördüğü kick boks ve muaythaiden etkilenerek 10 yaşında spora başlayan Ferizan Gocuk, katıldığı şampiyonalardan derecelerle dönerek milli takıma kadar yükseldi. Şu ana kadar katıldığı organizasyonlarda 60 madalya kazanan 17 yaşındaki genç sporcu, 2021'de muaythai branşında Türkiye şampiyonu oldu. 2022'de ise hem kick boks hem de muaythai branşlarında Türkiye şampiyonu olma başarısını gösteren Ferizan, geçen ay ise Malezya'da yapılan Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

İtalya'da 30 Eylül-9 Ekim 2022'de düzenlenecek Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanan Gocuk, madalya için çalışmalarını sürdürüyor.

- İtalya'dan madalya ile dönmek istiyor

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi'nde okuyan Ferizan Gocuk, AA muhabirine, küçüklüğünden bu yana sporla uğraştığını, televizyonda izlediği kick boksun çok ilgisini çektiğini anlattı.

10 yaşında başladığı kick boks ve muaythaide başarılı olacağına inandığını ve azmiyle 60 madalya kazandığını dile getiren Gocuk, şöyle konuştu:

"Hayalim özellikle başarılı olduğum branşlarda zirvede olmak. Ailem ve antrenörüm Burhan Çelik, hep arkamdaydı, desteklerini esirgemediler. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek şampiyonaya hazırlanıyorum. Türkiye'den 80 sporcu katılıyor. Ülkemizi yurt dışında tanıtmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. 30 Eylül-9 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya alarak dönmek istiyorum."

Antrenör Gazi Akman ise "Ferizan, 10 yaşından beri spor salonuna gelip bizimle birlikte çalışıyor. Gerektiği zaman salonda yatıp kalkıyor. Her gün antrenman yapıyoruz. Çok azimli, vazgeçmiyor. Başarılarının devamı geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

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