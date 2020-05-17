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65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı

MUĞLA HABERLERİ  | 17.05.2020 13:09 | Son Güncelleme

Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar bugün ikinci kez sokağa çıktı.Meteorolojik uyarılara göre 17 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri 12:00-18:00 olarak değiştirilmişti.

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı

Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar bugün ikinci kez sokağa çıktı.
Meteorolojik uyarılara göre 17 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri 12:00-18:00 olarak değiştirilmişti. Muğla’da saatin 12.00’ı göstermesi ile birlikte 65 yaş üzeri vatandaşlar sıcak havaya aldırmadan sokağa çıktı. Recai Güreli Caddesi üzerinde gezen vatandaşlar evde çok sıkıldıklarını, gölge yerlerden yürüyeceklerini ifade ettiler.

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı

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Merkez
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