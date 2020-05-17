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65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

ANTALYA HABERLERİ  | 17.05.2020 13:14 | Son Güncelleme

Mayıs ayı sıcaklıklıklarında 91 yıllık rekorun kırıldığı Antalya'da, 65 yaş ve üstüne verilen izne rağmen geçen haftaya göre daha az sayıda vatandaşın dışarıya çıktığı gözlendi - Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de sahil bandında yürüyüş yapan 65 yaş ve üstü kişiler dışarıda olmanın keyfini çıkardı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, sağlık riskleri nedeniyle uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasının mutluluğunu yaşadı.

Antalya'da, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında bir hafta sonra tekrar sokağa çıkma imkanı buldu. Saat 12.00'den itibaren sokağa çıkmaya başlayan yaşlıların, sosyal mesafe kuralına uyup maske taktıkları gözlendi.

Mayıs ayı sıcaklıklarında 91 yılın en yüksek derecesine ulaşılan Antalya'da, geçen haftaya göre daha az sayıda yaşlının dışarıya çıktığı görüldü.

Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı kentte bazı yaşlılar, şemsiye ve şapkalarıyla sokaklarda yürüyüş yaptı bazıları ise ağaçların altındaki banklarda oturarak denizi seyretti.

- Muğla

Muğla'da da bir hafta sonra dışarı çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar, sokaklarda yürüyüş yapıp parklarda oturdu. Polis ekipleri ve bekçiler yoğunluk olan bölgelerde vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde de sahil bandında yürüyüş yapan 65 yaş ve üstü kişiler dışarıda olmanın keyfini çıkardı.

- Isparta ve Burdur

Isparta ve Burdur'da, sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan bazıları, kent merkezindeki banklarda oturdu bazıları ise yürüyüş yapmayı tercih etti.

ATM'lerden para çeken ve alışveriş yapan vatandaşların maske taktıkları ve büyük oranda sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.

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