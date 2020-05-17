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65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

SAMSUN HABERLERİ  | 17.05.2020 15:12 | Son Güncelleme

Samsun, Kastamonu, Amasya ve Çankırı'da serbestlik getirilen vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı

Samsun, Kastamonu, Amasya ve Çankırı'da, bugün 12.00-18.00 saatlerine özel serbestlik getirilen, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, 1 hafta sonra yeniden dışarı çıkma imkanı buldu.

Samsun'da, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, geçen hafta uygulanan 4 saatlik serbestliğin ardından bugün yeniden açık havanın tadını çıkardı.

Saat 12.00'de sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri kişilerin sosyal mesafe kuralına uyup maske taktıkları gözlendi.

Bazı yaşlılar parklarda oturmayı tercih ederken bazıları ise sahilde ve Kurtuluş Yolu'nda yürüyüş yaptı.

- Kastamonu

Kastamonu'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla güzel havanın tadını çıkardı.

Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları ile Salı Pazarı Yürüyüş Yolu'nda yürüyüş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Tekerlekli sandalyedeki bazı vatandaşlar da yakınlarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini yaşadı.

Emniyet ekipleri de zaman zaman vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu.

- Amasya

Amasya'da 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan bazı vatandaşlar, kent merkezine gelerek yürüyüş yaptı, parklarda oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

Kent merkezindeki Şehzadeler Gezi Yolu ile Yavuz Selim Meydanı'na çıkan vatandaşlar yürüyüş yaparken, sosyal mesafe konusunda bilgilendirme yapan polis ekipleri, yürüyüş yapanlar arasında maskesi olmayan bazı vatandaşlara maske verdi.

- Çankırı

Çankırı'da da 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa ve parklarda güzel havanın tadını çıkardı.

Sıcak havayı da fırsat bilen vatandaşlardan bazıları, parklarda yürüyüş yaparken bazıları da cami avlusunda sohbet etti.

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