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657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Seyfettin Selim 10. kez Kırkpınar ağası oldu!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.07.2018 17:04 | Son Güncelleme

Edirne'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yapılan ağalık ihalesini 722 bin TL veren işadamı Seyfettin Selim kazanarak 10'ncu kez Kırkpınar ağası oldu.

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Seyfettin Selim 10. kez Kırkpınar ağası oldu!

657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivanlık çeyrek final karşılaşmasının ardından Sarayiçi Er Meydanı'nda ağalık ihalesi duyurusu yapıldı.

Ağalık ihalesine daha önce 9 kez Kırkpınar ağalığı yapan Seyfettin Selim tek başına katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ağalığın parayla olmayacağını ifade ederek, "Savaşta barışta, zor günde kolay günde Kırkpınar güreşleri hep devam etti. Bundan sonra da her yıl Sarayiçi'nde devam edecek. 2019 yılının Kırkpınar ağalığı ihalesini şimdi yapıyoruz. Biz Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış Edirne'yiz, bizim parayla işimiz yok. Kırkpınar'ı gönülden sevecek adamlar istiyoruz. 658'nci ihalesini 222 bin TL ile başlatıyorum" dedi.

İşadamı Seyfettin Selim, ihaleyi 354 bin TL'ye çıkardı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, rakamı az bularak 422 bin TL'ye, Seyfettin Selim ise tek başına katıldığı ihalede rakamı 561 bin TL'ye yükseltti.

Belediye Başkanı ağaya 621 bin TL teklif ederken, Selim ,Kırkpınar Ağalığı 722 bin TL vererek 10'ncu kez kazandı. İki altın kemerin ebedi sahibi olan Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, "Ağalık parayla olmaz, herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Ağa Selim, ihalenin ardından tribünleri selamladı.


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Anahtar Kelimeler:
Seyfettin Selim 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

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