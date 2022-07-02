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661.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 27 başpehlivan üst tura yükseldi

02.07.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güreşin favori isimlerinden Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Recep Kara, İsmail Koç, Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı gibi başpehlivanlar üst tura çıktı

EDİRNE (AA) - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık ilk tur müsabakasında rakibini yenen 27 pehlivan üst tura yükseldi.

Organizasyonun ilk tur kura çekimi Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kırbıyık, başarı dilediği çayırın asları kuralarını çekti.

Eşleşen başpehlivanlar yağlanmaları ve peşrevle seyirciyi selamlamaları sonrası rakipleriyle müsabakaya başladı.

Müsabakanın en kısa süren güreşi İsmail Koç ile Recep Çakır arasında oldu. Yaklaşık 3 dakika içinde Edirne'nin başpehlivanı İsmail Koç iç kazık ters paça oyunuyla rakibinin sırtını yere getirerek güreşi kazandı.

- Ali Gürbüz'den hızlı galibiyet

Müsabakanın en çok merak edilen güreş üst üste 3'üncü kez kazanarak altın kemerin daimi sahibi olmak için mücadele verecek Ali Gürbüz'ün güreşiydi. Bugüne dek 2011, 2012, 2019 ve 2021 yıllarında olmak üzere 4 kez başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz rakibi Ali Yanatma'yla güreşinde ilk dakikaları rakibini tartmakla geçirdi. Gürbüz, bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi ve rakibini kasnaktan yakalayıp, kazık oyunları denediği müsabakanın 6. dakikasında iç kazık ters paçayla Ali Yanatma'yı oyun dışı bıraktı.

-Yeniş olmadan ihtarla kazandılar

Orhan Okulu ise rakibi Rıza Yıldırım'ı kasnağından tutarak ve sürerek yormaya gayret etti. Rıza Yıldırım ise bu güreşte pasif güreştiği için 3 ihtar alırken, Orhan Okulu bu gerekçeyle güreşin galibi sayıldı.

Mehmet Yeşil Yeşil ile Furkan Durmuş Altın arasındaki mücadele de yeniş olmadan tamamlandı. Furkan Durmuş Altın 3 ihtar alırken, Mehmet Yeşil Yeşil mücadelenin galibi ilan edildi.

Recep Kara ile Emre Erkal güreşinde ise Recep Kara tecrübesini konuşturdu. Kara'nın aktif güreşine karşı Erkal'ın pasif güreşine kule hakemlerince ihtar verildi. Rakibine 3 ihtar aldıran Kara müsabakadan galip ayrıldı.

- En uzun süren müsabaka

Turun en uzun süren güreşi Turan Balaban'la Mustafa Batu arasında gerçekleşti.

Normal sürede yenişmeyen iki pehlivan puanlama bölümünde kozlarını paylaştı. Denk güçteki iki Antalyalı pehlivan puanlamada da risk almadan güreşmeyi tercih etti. Saha hakemleri de zaman zaman iki pehlivanı aktif güreşmeleri için sözlü uyardı.

Müsabakanın 104. dakikasında Mustafa Batu rakibini bastırarak Turan Balaban'ı yendi.

- Tur atlayanlar

Rakiplerini yenen İsmail Koç, Ali Gürbüz, Serhat Gökmen, Tanju Gemici, İsmail Balaban, İsmail Erkal, Şaban Yılmaz, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, Yusuf Can Zeybek, Fatih Atlı, Recep Kara, Ertuğrul Dağdeviren, Hamza Köseoğlu, Semih Turgut, Mustafa Taş, Cengizhan Şimşek, Abdullah Güngör, Faruk Akkoyun, Yalçın Öncül, Süleyman Aykırı, Hüseyin Gümüşalan, Özkan Yılmaz, Atilla Güzel, Osman Aynur, Süleyman Başar, Mustafa Batu üst tura çıktı.

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