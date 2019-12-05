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"6.Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri"

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 05.12.2019 14:02 | Son Güncelleme

Festivalde Muhsin Ertuğrul'un kayıp olduğu sanılan 1927 yılı yapımı filmi "Tamilla" da izlenebilecek

İSTANBUL (AA) - 6. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri sinemaseverlerle buluştu.

Akbank Sanat Merkezi, Türkiye Fransız Kültür Merkezi, Kadıköy Sineması ve Bina'da gerçekleştirilecek festival, 8 Aralık'ta sona erecek.

Bu yıl Kadıköy Belediyesi Sinematek - Sinema Evi işbirliğiyle gösterimde yer alan filmler arasında Fransız yönetmen Rene Clair'in mizahi dille anlattığı, bir aşk hikayesi olan "Hayali Yolculuk", Türkçe altyazılı olarak, Fransız Sinematek'i küratörü Emilie Cauguy'in sunumuyla, 8 Aralık'ta Kadıköy Sineması'nda izlenebilecek.

Festivalde ayrıca Muhsin Ertuğrul'un kayıp olduğu sanılan, 1927 yılı yapımı filmi "Tamilla" da katılımcıların beğenisine sunulacak.

Bu yıl "Bilinmeyen" temasıyla yola çıkan festival, hem sinemanın ilk dönemine dair bilinmeyenleri hem de o dönemin insanlık tarihi için bilinmeyen konularını mercek altına alıyor.

Her yıl olduğu gibi en son restore edilmiş haliyle gösterilen filmlere, festival programı bünyesinde canlı müzik de eşlik edecek.

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6.Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri

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