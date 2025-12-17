MAGAZİN

Güllü'nün oğlu Tuğberk 'şikayetçiyim' demişti! Kızı Tuğyan'ın 'Annemi öldüreceğim' mesajı ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cumartesi günü tutuklanmasının ardından oğlu Tuğberk Yağız Gülter yeniden ifadeye çağırıldı. Güllü'nün kızı Tuğyan'ın 'Annemi öldüreceğim' mesajı da ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz hafta; "Tasarlayarak yakınını kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Güllü'nün hayatını kaybettiği akşam olay yerinde olan Sultan Nur Ulu'nun, savcılıktaki ifadesinde; "Biz oynadıktan sonra Gül Anne, yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan, sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan, bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dediği öğrenilmişti.

"KERVAN İÇİN ANNEMİ ÖLDÜREBİLİR"

Bu gelişmelerin ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter yeniden ifadeye çağırıldı. Gülter'in savcılık ifadesinde; Ablam, hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam, Kervan'ı çok seviyordu. Annem, Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur. Daha doğrusu yaşadığı tüm ilişkilerde bu modda olur.

Karşısındaki erkek için her şeyi yapabilir. Vebal almak istemiyorum ama Kervan için annemi öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Kervan için her şeyi yapabilir" dediği ortaya çıkmıştı.

Tuğberk Yağız Gülter'in ifadesinin ardından bazı TV programı kesitlerinde olay gecesine dair iletişim trafiğinde Kervan’ın adının geçtiği; hatta Tuğyan’ın, annesi Güllü’nün evindeki pencere kısmını gösteren bir görüntüyü Kervan’a gönderdiği iddia edildi.

'ANNEMİ ÖLDÜRECEĞİM'

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, Tuğyan'ın Kervan ve annesiyle ilgili mesajlarını da ortaya çıkardı. Mesajlardaki “annemi öldüreceğim sonunda” ifadeleri ifşa oldu.

