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7 Aralık MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödül kimin oldu? MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

07.12.2023 23:44 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da buakşam ödül oyunu oynandı. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği gecenin kazananı ise merak edildi. Cuma akşamları oynanan oyunda MasterChef All Star büyük ödülü yine 100.000 TL olarak açıklandı. Yemeğini en başarılı yapan yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. Yeni bölümde yarışmacılar kestane ile yemekler yaptılar. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 7 Aralık MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödül kimin oldu?

MasterChef All Star ödül oyunu bu akşam yine heyecanla izlendi. Büyük ödül için yarışmacılardan hamsi kağıt kebap, hamsili ekmek, hamsi buğlama, hamsi kayganası ve hamsi böreği yapmaları istendi. Yarışın sonunda bir yarışmacı 100.000 TL büyük ödülün sahibi oldu. Yarışmayı kimin kazandığı, büyük ödülü hangi yarışmacının aldığı izleyiciler tarafından merak edildi. İşte MasterChef ödül oyununun kazananı ve 100.000 TL ödülün sahibi...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kıvanç ve Sergen'in kaptanlığındaki kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelenin ardından başarılı olan takım gecenin sonunda belli oldu.

Düelloyu kazanan takım ise 2.turda ödülü kazanmak için ter döktü.

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MASTERCHEF ALL STAR 100.000 TL ÖDÜL KİMİN OLDU?

MasterChef'in son bölümünde şefler yarışmacılardan yaratıcılık tabağı yapmalarını istedi.

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Gecenin sonunda 100.000 TL ödülü kazanacak yarışmacı belli olacak.

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