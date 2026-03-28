7 gollü maçta kazanan Almanya! Leroy Sane de forma giydi

İsviçre ile Almanya arasında oynanan hazırlık maçı tam 7 gollü inanılmaz bir düelloya sahne oldu! St. Jakob-Park'ta rakibini 4-3 mağlup eden Panzerler sahadan zaferle ayrılırken, geceye damga vuran isim harika performansıyla Florian Wirtz oldu. Galatasaray forması giyen Leroy Sane'nin Almanya Milli Takımı'nda ilk 11'de sahaya çıkması ise Sarı-Kırmızılı taraftarları gururlandırdı. İşte İsviçre'nin erken golüyle alevlenen o nefes kesen maçın perde arkası...

7 gollü maçta kazanan Almanya! Leroy Sane de forma giydi
Emre Şen

Avrupa futbolunun iki güçlü ekibi İsviçre ve Almanya, milli arada kozlarını hazırlık maçında paylaştı. St. Jakob-Park'ta binlerce taraftarın önünde oynanan ve adeta bir gol sağanağına dönüşen mücadelede gülen taraf 4-3'lük skorla konuk ekip Almanya oldu.

İSVİÇRE ERKEN ATEŞLEDİ, ALMANYA GERİ DÖNDÜ

Seyircisi önünde maça oldukça hızlı ve baskılı başlayan ev sahibi İsviçre, aradığı golü henüz 17. dakikada buldu. Dan Ndoye'nin fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçen İsviçre, Panzerleri erken bir şoka soksa da Almanya'nın bu gole cevabı ve sonrasında yaşanan gol düellosu maçı bambaşka bir seviyeye taşıdı.

GALATASARAYLI LEROY SANE 11'DE SAHADA!

Sarı-Kırmızılı camianın gözü kulağı da bu dev maçtaydı. Galatasaray'ın yıldız hücumcusu Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın ilk 11'inde sahaya çıkarak Türkiye'deki futbolseverlerin de maçı ilgiyle takip etmesini sağladı. Sane'nin Panzerler formasıyla sergilediği performans ve sahadaki enerjisi, Sarı-Kırmızılı taraftarlardan sosyal medyada tam not aldı.

GECEYE FLORIAN WIRTZ DAMGASI

Toplam 7 golün atıldığı ve izleyenlerin futbola doyduğu bu muazzam gecede sahanın en çok parlayan yıldızı ise şüphesiz Florian Wirtz oldu. Genç yıldız, sergilediği üst düzey futbol ve hücumdaki o akılalmaz yaratıcılığıyla İsviçre savunmasına zor anlar yaşatırken, 4-3'lük galibiyetin de en büyük mimarlarından biri olarak geceye damgasını vurdu.

