Dursun Özbek'in dili sürçtü, ortalık karıştı! "Ağzımdan çıktı ya"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında şampiyonluk kutlamalarından bahsederken “26” yerine “36” deyince salonda kahkahalar yükseldi. Özbek’in esprili toparlaması toplantıya damga vurdu.

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'da mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı renkli anlara sahne oldu. Başkan Dursun Özbek’in yaptığı konuşma sırasında yaşanan bir dil sürçmesi salonda neşeli anların yaşanmasına neden oldu.

ŞAMPİYONLUK VURGUSU YAPTI

Kürsüde konuşmasını sürdüren Özbek, sezon boyunca elde edilen başarıya ve kazanılan şampiyonluğa dikkat çekti. Taraftarlarla birlikte yapılacak kutlamalara değinen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, konuşması sırasında beklenmedik bir ifade kullandı.

“36 AĞZIMDAN ÇIKTI YA!”

Şampiyonluk kupasının cuma günü kaldırılacağını söyleyen Özbek’in “26” yerine “36” demesi üzerine salonda kahkahalar yükseldi. Yaşanan anlara kendisi de gülümseyerek karşılık veren Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günü şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımızla 36... 36 ağzımdan çıktı ya! Bunda bir iş var."

