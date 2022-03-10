7. İstanbul Publishing Fellowship, yüzlerce yayıncıyı İstanbul'da misafir etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Publishing Fellowship Programı (Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları) sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu program, dünyanın önde genel yayıncılarını ve uluslararası yayıncılık kuruluşlarını bir araya getirdi.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen program, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Basın Yayın Birliği Derneğinin desteğiyle gerçekleştirildi.

Düzenlendiği ilk günden bu yana İstanbul'un bir telif marketi haline dönüşebilmesini amaçlayan program, bu yıl 3 bine yakın fiziki ve çevrim içi görüşmeye ev sahipliği yaptı.

Programın "İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası" kapsamında gerçekleştirilen gala gecesi ve ödül töreninde "Korsan Kitap Alma Resim Yarışması", "Fikir Maratonu", "Türk Kültürüne Katkı" ve "İstanbul Telif Ödülleri" sahiplerine takdim edildi.

Programın çeşitli etkinliklerine aralarında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve yazar Prof. Dr. İskender Pala, tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, şair-yazar Beşir Ayvazoğlu, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Bodour Al Qasimi, Kuzey Makedonya'dan Prof. Dr. Adnan İsmaili ve Macaristan'dan Türkolog Edit Tasnadi, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Publishing Fellowship Koordinasyon Kurulu Başkanı Yusuf Ünal, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün, TBYM Başkanı Mehmet Burhan Genç, Basın Yayın Birliği Derneği Yönetim Kurulu üyesi Emrah Kısakürek, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ile çeşitli ülkelerin yayıncı birliklerinin başkanları, yöneticileri ve yayıncılık dünyasından yerli-yabancı çok sayıda önemli isim katıldı.

- Program hakkında

7. İstanbul Publishing Fellowship, 2021 yılından itibaren hibrit bir modelde gerçekleştirilerek katılımcılarına hem fiziki hem de çevrim içi görüşme imkanı sunuyor.

Bu yıl 8-10 Mart'ta düzenlenen buluşmalara başvuru yapan 105 ülkeden, 1104 yayıncı arasında yapılan değerlendirme sonucunda, 72 ülkeden 332'si yabancı, 555 profesyonel yayıncı katıldı.

Dünya yayıncılarını İstanbul'da bir arayan getirerek, telif alışverişine ve kültürel mübadele çabalarına destek olmak, farklı ülkelerden yayıncıların Türkiye'de iş yapmalarını teşvik etmek, yeni pazarlara açılmalarını sağlamak hedefiyle düzenlenen programda, binlerce telif ön anlaşması da gerçekleştirildi.

Uzak Asya'dan Latin Amerika'ya, Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya kadar dünyanın dört bir köşesinden yayımcıları telif ve çeviri görüşmeleri için İstanbul'da buluşturan programa en çok katılım 52 başvuru ile Malezya'dan geldi.

Malezya'yı sırasıyla 48 başvuru ile Brezilya, 38 başvuru ile Azerbaycan ve İngiltere, 26 başvuru ile İtalya, 23 başvuru ile Fransa, 18 başvuru ile Amerika ve İspanya, 16 başvuru ile Kanada takip etti.

Ayrıca Türk yayıncılık sektörünün entelektüel, sanatsal ve kültürel üretiminin dünyanın farklı dillerine çevrilmesine ve dünya çapında tanıtılmasına yönelik İstanbul Telif Ödüllerine, "www.copyrightawards.istanbul" adresinden bu yıl 42 ülkeden 86 yabancı yayıncı, Türkçeye çevrilmiş ve yayımlanmış kitapla başvuru yaptı.

Sıralamaya giren ilk üç yayınevi arasından birinciye 100 bin, ikinciye 60 bin, üçüncüye 40 bin lira, ayrıca 40 bin lira değerindeki İTO Özel Ödülü, 20 bin liralık da YAYFED Özel Ödülü, telif alışverişinde kullanılacak çek olarak verildi.

Macaristan'ın "2022 Odak Ülkesi" olduğu programa Macar yayınevleri, yazar, çevirmen ve meslek birliği yetkilileri ile kültür alışverişi yapılarak, karşılıklı eser zenginliğini ve çeşitliliğini arttıracak ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

