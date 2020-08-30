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7 kentten 350 genç Afyonkarahisar’ı gezdi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 30.08.2020 16:42 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar’a komşu 7 ilden gelen 350 genç kenti gezdi.Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği programa Uşak, Denizli, Eskişehir, İzmir, Aydın, Bilecik, Burdur olmak üzere 7 ilden gelen 350 genç ‘Zaferin Başkenti’ Afyonkarahisar’ı gezdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar’a komşu 7 ilden gelen 350 genç kenti gezdi.
Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği programa Uşak, Denizli, Eskişehir, İzmir, Aydın, Bilecik, Burdur olmak üzere 7 ilden gelen 350 genç ‘Zaferin Başkenti’ Afyonkarahisar’ı gezdi. Özellikle Büyük Taarruz’un başlama emri verilen Kocatepe başta olmak üzere tarihi İmaret Camii, Ulu Camii, Mevlevi Camii, Türbe Camii, Mevlevihane ve kenti gezen 350 genç Afyonkarahisar’ı tanıdı.
Afyonkarahisar’da yapılan program sonrasın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 350 genç Kütahya Zafertepe Zafer Abidesi’ni ziyaret etti.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:51
Sabah
06:18
Öğle
13:03
İkindi
16:43
Akşam
19:39
Yatsı
21:00

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Kanlıca Eczanesi
Merkez
Özkara Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Erler Eczanesi
Dinar
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