7 kişinin ölümüne neden olan havai fişek fabrikasına sulama sistemi kuruluyor

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz Cuma günü 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasında enkaz altında kalan patlayıcıların imha işlemleri devam ederken, bölgeye sulama sistemi kuruluyor.

3 Temmuz Cuma günü 11.15 sıralarında Sakarya’nın Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlamanın ardından yaklaşık 3 buçuk ay geçmesine rağmen enkaz altında kalan patlayıcıların imha işlemleri devam ediyor. 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasına sulama sistemi kuruluyor. Çalışmaların devam ettiği bölgede ise herhangi bir olumsuzluğa karşı itfaiye ve sağlık ekipleri hazır bulunuyor.

