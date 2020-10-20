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7 kişinin ölümüne neden olan havai fişek fabrikasına sulama sistemi kuruluyor

SAKARYA HABERLERİ  | 20.10.2020 12:53 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz Cuma günü 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasında enkaz altında kalan patlayıcıların imha işlemleri devam ederken, bölgeye sulama sistemi kuruluyor.3 Temmuz Cuma günü 11.15 sıralarında Sakarya’nın Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlamanın ardından yaklaşık 3 buçuk ay geçmesine rağmen enkaz altında kalan patlayıcıların imha işlemleri devam ediyor.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz Cuma günü 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasında enkaz altında kalan patlayıcıların imha işlemleri devam ederken, bölgeye sulama sistemi kuruluyor.
3 Temmuz Cuma günü 11.15 sıralarında Sakarya’nın Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlamanın ardından yaklaşık 3 buçuk ay geçmesine rağmen enkaz altında kalan patlayıcıların imha işlemleri devam ediyor. 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasına sulama sistemi kuruluyor. Çalışmaların devam ettiği bölgede ise herhangi bir olumsuzluğa karşı itfaiye ve sağlık ekipleri hazır bulunuyor.

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