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7. Koğuştaki Mucize filmi Neymar'ı ağlattı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.04.2020 12:45 | Son Güncelleme

Neymar, Türk filmi 7. Koğuştaki Mucize'yi izlediğini ve çok ağladığını anlattı.

Neymar, Fransa başta olmak üzere birçok ülkede ünlü olan Türk filmi 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi ve sosyal medya hesabından paylaştı.

Neymar, "Çocuğu olanlar şu an neler düşündüğümü anlar. Ve çocuğu olmayanlar için söylüyorum, bu saf bir sevgi. Ne filmdi ama. Bir çocuk gibi ağladım. Bana çok ağır geldi." yorumunu yaptı.

neymar 7. koğuştaki mucize

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
hadilan
Bende çok ağladım izlerken. Gerçekten muhteşem bi film
Olum ananın haline ağla sen onu alkışlayıp filme mi ağlıyon ne genişmişin beeee
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