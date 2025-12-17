MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Arabeskin sevilen isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Cansever'den üzen haber geldi. Kansere yakalandığını duyuran Cansever, konserlerine ara verdi. Hasta yatağından fotoğraf paylaşan Cansever, sevenlerini endişelendirdi. Cansever açıklamasında, "Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu.O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor; herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak." dedi.

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı
Recep Demircan

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, kendine has sesi ve tarzıyla dikkat çekmiş, 90'lı yılların sonunda müzik dünyasında giriş yapmış ve çok da sevilmişti.

Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Cansever, belli başlı zorluklar ve hastalıklarla mücadele etmiş ve bu sıkıntılı zamanlarında müzik piyasasından uzak kalmıştı.

Cansever den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı 1

CANSEVER'DEN ÜZEN HABER

Yaşamını Almanya'da sürdüren Cansever, kendisine lösemi (kan kanseri) teşhisi konulduğunu açıkladı ve konserlerine bir süre ara vereceğini duyurdu. Cansever'in hasta yatağından paylaştığı fotoğraf, sevenlerini endişelendirdi.

Cansever den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı 2

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Cansever açıklamasında, "Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu.O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor; herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

17 Aralık 2025
17 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir türlü başlayamadı! Yayın akışı merak ediliyor Bir türlü başlayamadı! Yayın akışı merak ediliyor
Erhan Çelik ekranlara geri dönüyor!Erhan Çelik ekranlara geri dönüyor!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
lösemi Cansever
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediyelerin kitap fuarlarından da yolunu bulmuş!

Belediyelerin kitap fuarlarından da yolunu bulmuş!

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

G.Saray'dan Icardi için gece yarısı resmi açıklama!

G.Saray'dan Icardi için gece yarısı resmi açıklama!

Aylık geliri ortaya çıktı! Ölür ölmez BES'i bozdurmuşlar

Aylık geliri ortaya çıktı! Ölür ölmez BES'i bozdurmuşlar

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.