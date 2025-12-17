Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, kendine has sesi ve tarzıyla dikkat çekmiş, 90'lı yılların sonunda müzik dünyasında giriş yapmış ve çok da sevilmişti.

Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Cansever, belli başlı zorluklar ve hastalıklarla mücadele etmiş ve bu sıkıntılı zamanlarında müzik piyasasından uzak kalmıştı.

CANSEVER'DEN ÜZEN HABER

Yaşamını Almanya'da sürdüren Cansever, kendisine lösemi (kan kanseri) teşhisi konulduğunu açıkladı ve konserlerine bir süre ara vereceğini duyurdu. Cansever'in hasta yatağından paylaştığı fotoğraf, sevenlerini endişelendirdi.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Cansever açıklamasında, "Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu.O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor; herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.