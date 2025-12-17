SPOR

İcardi'den manidar paylaşım: "Bana saldırırlarken, kendi sonlarını imzalıyorlar"

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mario İcardi'den manidar bir paylaşım geldi. Yıldız oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Ne ilginç… Şimdi birbirlerini ihbar ediyorlar. 'Takım' olmaktan 'herkes kendini kurtarsın' noktasına geldiler. Suç ortaklığından sanıklığa. Birlikte bağırmaktan, sessizce birbirini işaret etmeye. Onları kirletmeme gerek yoktu. Zaten lekeli gelmişlerdi. Bana saldırırlarken, kendi sonlarını imzalıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu. "Sahtekârlar birbirlerini yer. Hiçbir şey söylemeden düştüklerini görmekten daha kusursuz bir adalet yoktur" sözlerine yer veren İcardi, paylaşımının son satırlarında "Bana saldırırlarken, kendi sonlarını imzalıyorlardı" dedi.

İCARDİ'NİN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

İşte İcardi'nin gündem olan o paylaşımı;

“Zarar vermek için birlikte çalışıyorlardı; gürültünün onları koruduğuna inanmışlardı.
Bugün ise kimin önce kurtulacağını görmek için yarışıyorlar.
Sorun hiçbir zaman ben değildim.
Sorun, gerçek tek başına yürümeye başladığında suçlayacak kimse bulamamalarıydı.

Ben kendi yoluma devam ettim.
Siz geride kaldınız; artık ayakta durmayan yalanları sürdürmek için kendi aranızda kavga ederek.

Çünkü son her zaman aynıdır:
Sahtekârlar birbirlerini yer.
Hiçbir şey söylemeden düştüklerini görmekten daha kusursuz bir adalet yoktur.

Ve gerçek ortaya çıktığında;
Ne grup kaldı,
ne söylem,
ne de cesaret.

Birlikteyken güçlü olduklarını sandılar.
Gerçek onları fareler gibi ayırdı.
Kendi aralarında birbirlerini savundular…
ta ki tek başlarına kurtulmaları gerekene kadar.

"ASLAN SIRTLANLARLA TARTIŞMAZ"

Konuşarak büyüdüler ama kanıtlamak gerektiğinde küçüldüler.
Ben tartışmadım.
Aslan sırtlanlarla tartışmaz; onları kendi aralarında kavga etmeye bırakır.

Ne ilginç…
Şimdi birbirlerini ihbar ediyorlar.
“Takım” olmaktan “herkes kendini kurtarsın” noktasına geldiler.
Suç ortaklığından sanıklığa.
Birlikte bağırmaktan, sessizce birbirini işaret etmeye.

Onları kirletmeme gerek yoktu.
Zaten lekeli gelmişlerdi.
Bana saldırırlarken,
kendi sonlarını imzalıyorlardı.

Ben sadece izledim…
ve sonucu alkışladım"

17 Aralık 2025
En Çok Aranan Haberler

