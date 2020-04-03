7. Koğuştaki Mucize filminden uluslararası başarı

Online dizi ve film platformu Netflix’te yayınlanmaya başlayan 7. Koğuştaki Mucize, yurtdışında büyük ilgiyle karşılandı.

Bir süredir Netflix'te yer alan film, platformun ABD ve Fransa listelerinde en çok izlenenlerde ilk sıraya yerleşmeyi başardı. 7. Koğuştaki Mucize, böylelikle Türkiye'de gördüğü yoğun ilgi uluslararası çapta da görmüş oldu.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği film, sinemaseverleri 1983 yılına, bir ege köyüne götürüyor. Filmde, bir baba kızın ayrılık hikayesini izliyoruz. Memo isimli bu baba, bir komutanın kızının öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. Ancak bu cinayeti kendisinin işlemediğini ifade eden Memo, kimseyi kendisine inandıramıyor. Hapse atılan Memo, bir süre sonra da idam cezasına çarptırılıyor. Memo ile kızı, birbirlerine kavuşabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.

"LE FILM TURC"

Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur gibi isimlerin yer aldığı film, kısa bir süredir Netflix'te yer alıyor. Özellikle de ABD ve Fransa'daki Netflix aboneleri, bu filme yoğun bir ilgi gösterdiler. Hatta Netflix Fransa, kullanıcıların bu yoğun ilgisine kayıtsız kalmadı ve filmde pek çok kez geçen "Lingo lingo" ibaresini Twitter hesabından paylaştı. Bir Kore uyarlaması olan 7. Koğuştaki Mucize, Fransızlar tarafından “Le film turc” (Türk filmi) olarak anılmaya başlandı.



