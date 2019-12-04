7 milyonluk villasıyla gündem olan MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

Masterchef Türkiye'nin daha ilk bölümden en çok konuşulan isimlerinden biri Güzide Mertcan oldu. 3 juriden de geçer not alan Güzide Mertcan, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor.

Sosyal medya hesabında da hatrı sayılır bir takipçi sayısı olan Güzide Mertcan'ın mesleği ise estetisyenlik. Mutlu bir evliliği ve aile yaşamı olduğu göze çarpan Güzide Mertcan'ın mutlu bir evliliği ve 3 tane çocuğu var. Instagram'da en özel anlarını paylaşan Güzide Mertcan'ın 337 bin takipçisi var.

Instagram'da paylaştığı ev fotoğrafından sonra gündeme gelen ve lüksyaşamı eleştirilen Güzide Mertcan'ın, eşinin mesleği merak konusu oldu.

PEKİ GÜZİDE MERTCAN'IN EŞİ MUSTAFA MERTCAN KİMDİR?

1981 yılında Kastamonu'da doğan Mustafa Mertcan, Üniversite döneminden itibaren ilgi duyduğu Simülatör alanında ilk girişimini yine okul yıllarında yaptı. Mustafa Mertcan'ın babası köyde hocalık ta yapmış, kaynakçılıkta.

Güzide Hanım, Mustafa Bey'le evlendiğinde bir firmada maaşlı bir çalışandı. Sonrasında defalarca battı. Ama hiç vazgeçmediği işe yeniden döndü. Ve simülatör üretmeye başladı.