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7 milyonluk villasıyla gündem olan MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 14:15 | Son Güncelleme

En son 7 milyonluk villasıyla olay olan MasterChef Türkiye yarışmacılarından Güzide Mertcan'ın, iddialı yemekleri kadar özel hayatı da merak konusu oldu. Güzide Mertcan, bakın kiminle evli!

7 milyonluk villasıyla gündem olan MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

Masterchef Türkiye'nin daha ilk bölümden en çok konuşulan isimlerinden biri Güzide Mertcan oldu. 3 juriden de geçer not alan Güzide Mertcan, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor.

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Sosyal medya hesabında da hatrı sayılır bir takipçi sayısı olan Güzide Mertcan'ın mesleği ise estetisyenlik. Mutlu bir evliliği ve aile yaşamı olduğu göze çarpan Güzide Mertcan'ın mutlu bir evliliği ve 3 tane çocuğu var. Instagram'da en özel anlarını paylaşan Güzide Mertcan'ın 337 bin takipçisi var.

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Instagram'da paylaştığı ev fotoğrafından sonra gündeme gelen ve lüksyaşamı eleştirilen Güzide Mertcan'ın, eşinin mesleği merak konusu oldu.

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PEKİ GÜZİDE MERTCAN'IN EŞİ MUSTAFA MERTCAN KİMDİR?

1981 yılında Kastamonu'da doğan Mustafa Mertcan, Üniversite döneminden itibaren ilgi duyduğu Simülatör alanında ilk girişimini yine okul yıllarında yaptı. Mustafa Mertcan'ın babası köyde hocalık ta yapmış, kaynakçılıkta.

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Güzide Hanım, Mustafa Bey'le evlendiğinde bir firmada maaşlı bir çalışandı. Sonrasında defalarca battı. Ama hiç vazgeçmediği işe yeniden döndü. Ve simülatör üretmeye başladı.

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Uzun yıllar üzerinde çalıştığı simülatörün ilk piyasaya sürümünü 2009 yılında gerçekleştirdi. Kurucusu olduğu şirketi Dof Robotik A.Ş. tüm dünyada 40 dan fazla ülkede 300 den fazla Hareketli Sinema satışı yaparak sektörün en büyüklerinin yanına adını yazdırdı. Şirketi 2011 yılından itibaren yurtdışına açılarak kısa sürede Eğlence Endüstrisinin önde gelen firmaları arasına girdi.

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Yeni teknoloji ve trendleri yakından takip ederek, yenilikler konusunda öncü olmak bakış açısıyla gelişmiş, üst düzey ve teknoloji bakımından yoğun ürünler üreterek yurtiçi ve yurtdışında şirketine birçok başarı ve ödül kazandırdı.

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Son olarak 2016 yılının Kasım ayında eğlence endüstrisinin en büyük organizasyonu IAAPA'dan "Brass Ring Award" ödülü alarak dünyada sektörü domino eden oyuncular listesine girdi.

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masterchef güzide güzide mertcan Mustafa Mertcan

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
madem bırakta ihtiyacı olanlar katılsın okadar zenginsin hala yarışmaların fenomenliğin peşindesin ne kadar aç gözlü insanlar var vah ülkemin haline doymazz bu insanlar
@zozey23 topaç sen iki yumurta kırmayı becerebilirmisn
Okuduğundan bunu mu anladın tebrikler
@zozey23 hobisi neden evde otursun zevk aldığı şeyleri yapıyor başarıyor da herşey gözünüzde para olmuş bu hayatta
Yersen tabi.. Defalarca batıp çıkmak.. Bu yoğurdun bolluğu nerden peki, neden fetöcülükle suçlandı, kaynağı neydi bunca paranın. Millete de yoktan hemen var olma hikayesi anlatırlar.
helal olsun... eleştirenlere bakmak lazım memlekette bir çakılmış çivisi varmi diye..
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