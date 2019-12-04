7 milyonluk villasıyla gündem olan MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

Masterchef Türkiye'nin daha ilk bölümden en çok konuşulan isimlerinden biri Güzide Mertcan oldu. 3 juriden de geçer not alan Güzide Mertcan, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor.
Sosyal medya hesabında da hatrı sayılır bir takipçi sayısı olan Güzide Mertcan'ın mesleği ise estetisyenlik. Mutlu bir evliliği ve aile yaşamı olduğu göze çarpan Güzide Mertcan'ın mutlu bir evliliği ve 3 tane çocuğu var. Instagram'da en özel anlarını paylaşan Güzide Mertcan'ın 337 bin takipçisi var.
Instagram'da paylaştığı ev fotoğrafından sonra gündeme gelen ve lüksyaşamı eleştirilen Güzide Mertcan'ın, eşinin mesleği merak konusu oldu.
1981 yılında Kastamonu'da doğan Mustafa Mertcan, Üniversite döneminden itibaren ilgi duyduğu Simülatör alanında ilk girişimini yine okul yıllarında yaptı. Mustafa Mertcan'ın babası köyde hocalık ta yapmış, kaynakçılıkta.
Güzide Hanım, Mustafa Bey'le evlendiğinde bir firmada maaşlı bir çalışandı. Sonrasında defalarca battı. Ama hiç vazgeçmediği işe yeniden döndü. Ve simülatör üretmeye başladı.
Uzun yıllar üzerinde çalıştığı simülatörün ilk piyasaya sürümünü 2009 yılında gerçekleştirdi. Kurucusu olduğu şirketi Dof Robotik A.Ş. tüm dünyada 40 dan fazla ülkede 300 den fazla Hareketli Sinema satışı yaparak sektörün en büyüklerinin yanına adını yazdırdı. Şirketi 2011 yılından itibaren yurtdışına açılarak kısa sürede Eğlence Endüstrisinin önde gelen firmaları arasına girdi.
Yeni teknoloji ve trendleri yakından takip ederek, yenilikler konusunda öncü olmak bakış açısıyla gelişmiş, üst düzey ve teknoloji bakımından yoğun ürünler üreterek yurtiçi ve yurtdışında şirketine birçok başarı ve ödül kazandırdı.
Son olarak 2016 yılının Kasım ayında eğlence endüstrisinin en büyük organizasyonu IAAPA'dan "Brass Ring Award" ödülü alarak dünyada sektörü domino eden oyuncular listesine girdi.
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