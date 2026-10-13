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Ata Demirer'den dikkat çeken açıklama! "Adımı kullanıyorlar"

Ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takipçilerine dolandırıcılık uyarısında bulundu. Kendisinin ve kardeşi Cenk Demirer'in adını kullanarak para talep eden kişilere karşı dikkatli olunmasını isteyen Demirer, borç, acil nakit veya destek bahanesiyle yapılan aramalara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Ünlü isim, şüpheli telefon numaralarının güvenlik birimlerine bildirilmesi çağrısı yaptı.

Ata Demirer'den dikkat çeken açıklama! "Adımı kullanıyorlar"
Sariye Nur Dönmez

Ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla takipçilerini ve kamuoyunu dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.

Demirer, kendisinin, kardeşi Cenk Demirer'in veya ailesinden bir yakınının kimliğini kullanarak telefon üzerinden para isteyen kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

"KAMUOYUNA DUYURU" BAŞLIĞIYLA PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından "Kamuoyuna Duyuru" başlıklı bir açıklama yayımlayan Ata Demirer, ailesinin adını kullanarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık girişimlerine dikkat çekti.

Ata Demirer den dikkat çeken açıklama! "Adımı kullanıyorlar" 1

Ünlü komedyen, borç, acil nakit ihtiyacı veya maddi destek gibi gerekçelerle kendilerini Demirer ailesinden biri olarak tanıtan kişilere kesinlikle itibar edilmemesini istedi.

"GEREKLİ GÜVENLİK BİRİMLERİNE BİLDİRİNİZ"

Ata Demirer, takipçilerine yaptığı uyarıda şüpheli aramaların yetkili birimlere bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

Demirer'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyuna Duyuru: Telefonda kendini Ata Demirer veya kardeşim Cenk Demirer olarak tanıtan veya ailemize mensup bir yakınımız olduğunu iddia edip borç, acil nakit, destek v.s. isteyen herhangi bir kişiye itibar etmeyip gerekli güvenlik birimlerine arayan numarayı bildiriniz."

Ata Demirer den dikkat çeken açıklama! "Adımı kullanıyorlar" 2

ŞÜPHELİ TELEFON NUMARALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Ata Demirer, paylaşımında yalnızca kendi adının değil, kardeşi Cenk Demirer'in ve ailesinden kişilerin isimlerinin de kullanılabileceğine dikkat çekti.

Ünlü komedyen, bu şekilde yapılan telefon aramalarına karşı takipçilerinin tedbirli davranmasını ve arayan numaraları güvenlik birimlerine iletmesini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ata Demirer
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