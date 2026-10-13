Tuzlu Kahve’de GORA göndermesi! O sahne gündem oldu

Ekranların sevilen komedi dizisi Tuzlu Kahve, 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gelinler arasındaki tatlı rekabetin devam ettiği yeni bölümde Taylan’ın mafya tarafından kaçırılması, Hatun ve Mehmet’i de olayların merkezine sürükledi. Rıza Kocaoğlu ve Ajda Pekkan’ın yer aldığı sahnelerin yanı sıra Elit ve Derin arasındaki kek atışması da sosyal medyada gündem oldu.

TAYLAN'IN BAŞI MAFYAYLA DERDE GİRDİ

Dizinin yeni bölümünde Hatun, oğullarının evlilik hazırlıklarıyla ilgilenirken yaşanan beklenmedik gelişmeler işleri iyice karıştırdı.

Para bulmak için farklı yollar arayan Taylan’ın attığı adımlar, olayların daha da karmaşık hale gelmesine neden oldu. Yaşananların ardından Aybüke de bilezikleriyle birlikte kendisini mafya dünyasının içinde buldu.

Renkli sahneleriyle dikkat çeken bölüm, sosyal medyada da izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

ELTİLERİN KEK ATIŞMASI GORA'YI HATIRLATTI

Yeni bölümün en çok konuşulan anlarından biri de Elit ve Derin’in aile oturmasına aynı paketlenmiş kekle gelmesi oldu.

İki elti arasındaki rekabetin öne çıktığı sahnede Hatun’un, “Kekin içine ne koydunuz?” sorusuna verilen yanıtta ateş, su, toprak ve tahta gibi malzemelerin sıralanması dikkat çekti.

Söz konusu sahne, izleyiciler tarafından Cem Yılmaz’ın GORA filmine gönderme olarak yorumlandı.

NEVRA SEREZLİ'NİN GENÇLEŞTİRİLDİĞİ SAHNE DİKKAT ÇEKTİ

Rıza Kocaoğlu ve Ajda Pekkan’ın yer aldığı sahneler de yeni bölümde öne çıkan anlar arasında yer aldı.

Öte yandan geçmiş zamanda geçen düğün sahnesinde Nevra Serezli’nin yapay zeka kullanılarak gençleştirilmesi sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Tuzlu Kahve’nin 7. bölümü, hem eğlenceli sahneleri hem de izleyicilerin dikkatini çeken bu detaylarla sosyal medyada konuşuldu.