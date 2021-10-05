7 Numara'nın Haydar'ı Okan Selvi'ye yıllar acımamış! Sakallarına aklar düştü

2000-2003 yılları arasında yayınlanan ve Türk izleyicisinin beğenisini kazanan 7 Numara dizisinde 'Haydar' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Okan Selvi, değişimiyle şaşırttı. İşte Okan Selvi'nin son hali:
Okan Selvi, 16 Şubat 1967 tarihinde Gümüşhane'de doğdu. Onlarca yapımda yer alan Okan Selvi'nin ilk televizyon dizisi Kaygısızlar'dır. 7 Numara'da hayat verdiği 'Haydar' karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.
En son 2016 yılında Kış Güneşi dizisinde 'Reşat' karakterini canlandıran oyuncu, hayatını tiyatroya adadı. Birçok oyun yazan ve sahneleyen Okan Selvi, şimdilerde Kartal'da bulunan İstanbul Tiyatora Kumpanyası'nda görev yapmaktadır.
-Dizi-
1994: Kaygısızlar
1997: Yalan mı?
1999: Köstebek
1999: Üvey Baba
2000-2003: Yedi Numara
2002: Kısa Devre
2004: Sahra
2005: Ters Köşe
2005: Beşinci Boyut
2006: Ah Polis Olsam
2006: Köprü
2007: Çok Özel Tim
2007: Hakkını Helal Et
2008: Üvey Aile
2008: Bez Bebek
2008: Cennetin Çocukları
2010: Gönülçelen
2010: Halil İbrahim Sofrası
2011: Yeniden Başla
2011: İnsan Aldandı
2012: Dedemin Dolabı
2013: Sana Bir Sır Vereceğim
2012: Leyla ile Mecnun
2016: Kış Güneşi
-Film-
1996: Ali/Sakın Arkana Bakma
1997: Yalan
1998: Cumhuriyet
1999: Üçüncü Sayfa
2004: Büyü
2004: Kayıp Cennet İnsanları
2008: 46 Numara
2009: Abimm
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