7 Numara'nın Haydar'ı Okan Selvi'ye yıllar acımamış! Sakallarına aklar düştü

2000-2003 yılları arasında yayınlanan ve Türk izleyicisinin beğenisini kazanan 7 Numara dizisinde 'Haydar' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Okan Selvi, değişimiyle şaşırttı. İşte Okan Selvi'nin son hali:

OKAN SELVİ KİMDİR?

Okan Selvi, 16 Şubat 1967 tarihinde Gümüşhane'de doğdu. Onlarca yapımda yer alan Okan Selvi'nin ilk televizyon dizisi Kaygısızlar'dır. 7 Numara'da hayat verdiği 'Haydar' karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

En son 2016 yılında Kış Güneşi dizisinde 'Reşat' karakterini canlandıran oyuncu, hayatını tiyatroya adadı. Birçok oyun yazan ve sahneleyen Okan Selvi, şimdilerde Kartal'da bulunan İstanbul Tiyatora Kumpanyası'nda görev yapmaktadır.

OKAN SELVİ'NİN YER ALDIĞI PROJELER

-Dizi-

1994: Kaygısızlar

1997: Yalan mı?

1999: Köstebek

1999: Üvey Baba

2000-2003: Yedi Numara

2002: Kısa Devre

2004: Sahra

2005: Ters Köşe

2005: Beşinci Boyut

2006: Ah Polis Olsam

2006: Köprü

2007: Çok Özel Tim

2007: Hakkını Helal Et

2008: Üvey Aile

2008: Bez Bebek

2008: Cennetin Çocukları

2010: Gönülçelen

2010: Halil İbrahim Sofrası

2011: Yeniden Başla

2011: İnsan Aldandı

2012: Dedemin Dolabı

2013: Sana Bir Sır Vereceğim

2012: Leyla ile Mecnun

2016: Kış Güneşi

-Film-

1996: Ali/Sakın Arkana Bakma

1997: Yalan

1998: Cumhuriyet

1999: Üçüncü Sayfa

2004: Büyü

2004: Kayıp Cennet İnsanları

2008: 46 Numara

2009: Abimm



