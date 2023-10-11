"7. Safran Festivali" 13-15 Ekim tarihlerinde Karabük'te düzenlenecek

Ortalama 150 bin çiçekten sadece 1 kilogram elde edilen; kozmetik, gıda ve ilaç endüstrisi gibi sektörlerde kullanılan, kilogramı 250 bin liradan alıcı bulduğu için de "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak adlandırılan safrana ilişkin festival, Kaymakamlık, Belediye ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle 13 Ekim'de kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Panel, sunum, sergi, konser, safran üretim alanları gezisi ve safran hasadı gibi etkinliklerin düzenleneceği festival, 15 Ekim'de sona erecek.

Festival kapsamında, her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasım aylarında mor renkli hoş kokulu çiçekler açan, 27 çiftçi tarafından 80 dekar alanda yetiştirilen ve 35 kilogram ürün elde edilmesi beklenen safranla yapılan yemek yarışması da düzenlenecek.

"SAFRAN FESTİVALİ'NE GELEN MİSAFİRLERİMİZ BU KENTİ DOYASIYA YAŞAYACAKLAR"

Festivalin basın toplantısında konuşan Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, ilçenin hem dünyanın hem de Türkiye'nin önde gelen turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Safranbolu'nun 103 ülkeden misafir ağırladığını belirten Yazıcı, "İlçemiz, hedefimiz olan yıllık 1,5 milyon turisti ağırlama noktasında emin adımlarla ilerliyor. Safran Festivali'ne gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz, dünyanın en özel 20 kentinden biri olan bu kenti doyasıya yaşayacaklar. Festivale gelen misafirlerimizin çok güzel hatıralarla buradan ayrılacağını biliyoruz." diye konuştu.

Yazıcı, festival için her türlü hazırlığın tamamlandığını kaydetti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de festivallerin, turizm ve tanıtım açısından önemli olduğunu belirtti.

İçeriğinin her yıl zenginleştiğini belirttiği festivale katılımın da arttığını ifade eden Köse, "Safran Festivali'mizin ve bu dönemin, Safranbolu'muz için hayırlı olmasını diliyorum. Festivalin ilçenin tanıtımı anlamında maksimum düzeyde fayda getirmesini diliyorum." dedi.

