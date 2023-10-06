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7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

06.10.2023 13:10 | Son Güncelleme:
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Adana Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen "7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" başladı.

Vali Yavuz Selim Köşger, Adana Müze Kompleksi Konferans Salonu'ndaki açılış töreninde, yoğun hazırlık sürecinin ardından kentin adına, şanına, geçmişine, tarihine, kültürüne yakışır şekilde festivale hızlı bir giriş yaptıklarını söyledi.

Festivalde 3 gün boyunca çeşitli lezzetlerin bir arada sunulacağını aktaran Köşger, "Adana'nın en güzel özelliği, harika lezzetleri çıkaran insanların bunu güler yüzle insanlara sunmaları. Her gittiğimiz yerde insanlar bize işlerini en iyi şekilde yaptıklarını ifade ederek, o konuda da iddialarını sürdürerek ama çok mütevazı biçimde, güler yüzle, hoş bir şekilde yaptıkları işi sunuyorlar. Adana'yı belki de Adana kılan, Adana'nın lezzetlerini Adana lezzeti kılan bu." diye konuştu.

"ADANA 'GASTRONOMİ ŞEHRİ' OLMAYI ÇOKTAN HAK ETMİŞ BİR ŞEHİR"

Köşger, kentin özellikle Adana kebabında standardı sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Adana'da bu standart yakalanmış, herkes bunu uyguluyor. Adana 'Gastronomi Şehri' olmayı çoktan hak etmiş bir şehir. Sadece bir müessese, dükkan, iş yeri, restoran, lokanta yapmıyor bu işi. Bütün Adana'da aynı standartta, tarifte, lezzette ve güler yüzlülükte sunum yapılıyor. O sebeple Adana'nın çoktan gelip geçmiş bu hakkını en iyi şekilde gerçekleştirmemiz ve bunu gerçekleştirmek için gayret göstermemiz lazım. Lezzet festivalleri bunun bir kilometre taşı diyelim."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da her yıl bugünlerde Adana'nın güzelliklerini, yemeklerini, insanın sıcaklığını, ovasını, denizini, medeniyetini tanıtmanın kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından "Cumhuriyet'in 100. yılı özel" başlığında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Gürsel, "Erken Cumhuriyet döneminden menüler, davetler ve yeme-içme kültürü", araştırmacı yazar Nurettin Çelmeoğlu "Yaygıdan masaya" konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Festival dolayısıyla Merkez Park'ta kebapçılar, tatlıcılar, sokak lezzetleri sokakları oluşturuldu.

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Adana açılış yemek

Adana Namaz Vakitleri 6 Ekim Cuma

İmsak
05:12
Sabah
06:31
Öğle
12:32
İkindi
15:49
Akşam
18:23
Yatsı
19:37

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Cuma

Ayten eczanesi
Karatas
Yamaçli eczanesi
Yuregir
Şahin eczanesi
Pozanti
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Karaisali
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