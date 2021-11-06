7. Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali sona erdi

Alanya Doğa Sporları ve NEO Doğa Sporları kulüpleri iş birliğinde düzenlenen festivalin son günü, "Kızılkule ve Tersane" parkurunda gerçekleştirildi.

23 ülkeden 600'ün üzerinde sporcu 6 gün boyunca "Sapadere Kanyonu Ekolojik Parkı", "Leartes Antik Kenti", "Kızılalan", "Damlataş", "Alanya Kalesi"ve "Kızılkule ve Tersane" parkurlarında mücadele etti.

Yarışmalar sonunda 36 farklı kategoriden kadın ve erkek yarışmacılar, Kızılkule Meydanı'nda yapılan ödül töreniyle madalyalarını aldı.



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