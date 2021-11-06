YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. 7. Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali sona erdi

7. Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali sona erdi

06.11.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7. Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali sona erdi

  1. Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali, Antalya'nın Alanya ilçesinde sona erdi.

Alanya Doğa Sporları ve NEO Doğa Sporları kulüpleri iş birliğinde düzenlenen festivalin son günü, "Kızılkule ve Tersane" parkurunda gerçekleştirildi.

23 ülkeden 600'ün üzerinde sporcu 6 gün boyunca "Sapadere Kanyonu Ekolojik Parkı", "Leartes Antik Kenti", "Kızılalan", "Damlataş", "Alanya Kalesi"ve "Kızılkule ve Tersane" parkurlarında mücadele etti.

Yarışmalar sonunda 36 farklı kategoriden kadın ve erkek yarışmacılar, Kızılkule Meydanı'nda yapılan ödül töreniyle madalyalarını aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNEREvine gelen erkek arkadaşları, manzarayı görünce arkasına bakmadan kaçıyorEvine gelen erkek arkadaşları, manzarayı görünce arkasına bakmadan kaçıyor
Yılı 9 milyondan fazla turistle kapatmaya hazırlanan Antalya, 2022'den daha umutluYılı 9 milyondan fazla turistle kapatmaya hazırlanan Antalya, 2022'den daha umutlu
Anahtar Kelimeler:
Alanya

Antalya Namaz Vakitleri 7 Kasım Pazar

İmsak
05:59
Sabah
07:20
Öğle
12:46
İkindi
15:37
Akşam
18:02
Yatsı
19:18

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Pazar

Arı Eczanesi
Muratpasa
Buyrukçu Eczanesi
Muratpasa
Evre Eczanesi
Muratpasa
Karamanlı Eczanesi
Muratpasa
Mira Eczanesi
Muratpasa
Özlem Eczanesi
Muratpasa
Başak Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Adana'da polise ve ekip aracına çarpıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da polise ve ekip aracına çarpıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.